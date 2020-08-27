《投資心得－潘鐵珊》騰訊半年績佳，交易增加帶動商業支付收入

《投資心得》騰訊（００７００）理想表現持續，截至今年六月三十日的半年業績，實現總

收入達１１４８﹒８億元（人民幣﹒下同），比去年同期增長２９﹒３％；而集團權益持有人應

佔盈利則同比升３７﹒２％至３３１﹒１億元，每股盈利３﹒１８元。業務增長表現均衡，增值

服務收入達到６５０億元，比去年同期增長３５﹒２％；金融科技及企業服務收入達到２９８﹒

６億元，比去年同期升３０﹒５％。今年疫情的爆發進一步體現了遠程辦公及遠程醫療服務的效

用，亦令集團作為新經濟股份進一步受惠。



＊增值服務繼續有好表現＊



其中增值服務基於手遊增長及音樂、視頻訂購增長繼續有好表現。社交網絡收入增長主要由

數字內容服務包括 ＨＵＹＡ Ｉｎｃ﹒（虎牙）直播服務的貢獻、音樂服務會員數增長以及遊

戲虛擬道具銷售收入增長所推動。除此之外，集團亦加強移動廣告聯盟的收入貢獻，穩步發展廣

告業務，及以優化廣告主回報為重點。

網絡遊戲業務方面，重點提升內部研發實力，加強外部合作。歸功《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌ

ｅ》、《Ｃａｌｌ ｏｆ Ｄｕｔｙ Ｍｏｂｉｌｅ》等熱門手遊，去年第四季集團的海外遊戲

收入同比增長超過一倍，佔網絡遊戲收入的 ２３％。集團更積極投資於不同的遊戲工作室，旗

下有天美及光子工作室、Ｒｉｏｔ Ｇａｍｅｓ、Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ等，足以鞏固其在網絡遊

戲界的領導地位。



＊雲服務付費客戶數逾１００萬＊



雲及企業服務方面，隨著集團優化供應鏈及擴大業務規模，雲服務的付費客戶數已超過１０

０萬，毛利率亦有所改善。透過成功擴大市場份額，集團在互聯網服務、民生服務、工業和旅遊

等領域拓展業務，並連接消費者及企業進行數字化升級。相信企業在疫情帶來的新趨勢下，因需

要滿足遠程辦公及遠程互動需求等，將會更加多地使用雲服務，集團作為龍頭企業，相信其增速

持續高於市場。

集團協助各行各業進行數字化升級轉型使他們增值，反過來這些商業客戶的升級轉型亦在支

持其雲服務，以令集團實現迅速收入增長，加強其業務規模。可考慮於５１０港元買入，目標價

為５５０港元，跌穿４８８港元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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