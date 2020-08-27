  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2020 08:19

【國務會議】部署防汛災後恢復重建工作，每戶補助再增５０００元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李克強主持召開國務院常務會
議，部署防汛救災和災後恢復重建工作，支持受災地區恢復生產保障民生。在每戶現行２萬元（
人民幣﹒下同）補助標準基礎上再增加５０００元。
　　會議指出，當前仍要毫不鬆懈繼續抓好防洪救災，統籌做好南北方安全度汛、防台風等工作
。同時要落實地方主體責任，不失時機開展災後恢復重建。一是中央財政對受災較重省份倒塌和
嚴重損壞民房，在現行每戶２萬元補助標準基礎上，每戶再增補５０００元。
　　二是支持修復災毀農田和大棚、圈捨等設施農業，做好種子等供應，抓緊改種補種，保證秋
糧再獲好收成。支持受災商戶復業經營。

＊引導金融機構加強對設施農業災後恢復支持＊

　　三是抓緊推進水毀工程建設，支持地方搶修被毀道路、橋梁、中小水利等設施，推進城市防
洪排澇設施建設，擴大有效投資。加大以工代賑力度，帶動農民工就地就業。
　　四是積極謀劃推進關係長遠的重大水利工程。會議確定，在前期中央已下撥資金基礎上，今
明兩年安排高標準農田建設補助資金１６０億元對受災地區予以傾斜。今年安排１００億元自然
災害防治補助資金支持有關省份恢復重建，安排１００億元車購稅資金支持受災嚴重省份公路等
建設。中央預算內投資也要加大對重建項目的支持。允許地方將抗疫特別國債、地方政府債、特
殊轉移支付資金用於恢復重建。根據需要動用中央預備費１５０億元。通過各種渠道，中央和地
方財政用於災後恢復重建資金規模約１０００億元，並建立資金直達災區和項目機制。加強用地
等保障。出台具體措施，引導國有金融機構和農信社加強對設施農業災後恢復的支持。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/08/2020
《神州經脈》螞蟻啟動上市　科技股領A場挫　人幣即期破6.9關
財經熱話26/08/2020
《笑傲缸湖》買賣外匯唔駛煩，etnet App幫你輕鬆賺！
香港要聞26/08/2020
【大灣區】蓮塘／香園圍口岸啟用　林鄭指促進跨境物流更有效運作
財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市　京東美團各升逾三成
FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」　啟示快速消費突圍
開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息 　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金