【國務會議】部署防汛災後恢復重建工作，每戶補助再增５０００元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李克強主持召開國務院常務會

議，部署防汛救災和災後恢復重建工作，支持受災地區恢復生產保障民生。在每戶現行２萬元（

人民幣﹒下同）補助標準基礎上再增加５０００元。

會議指出，當前仍要毫不鬆懈繼續抓好防洪救災，統籌做好南北方安全度汛、防台風等工作

。同時要落實地方主體責任，不失時機開展災後恢復重建。一是中央財政對受災較重省份倒塌和

嚴重損壞民房，在現行每戶２萬元補助標準基礎上，每戶再增補５０００元。

二是支持修復災毀農田和大棚、圈捨等設施農業，做好種子等供應，抓緊改種補種，保證秋

糧再獲好收成。支持受災商戶復業經營。



＊引導金融機構加強對設施農業災後恢復支持＊



三是抓緊推進水毀工程建設，支持地方搶修被毀道路、橋梁、中小水利等設施，推進城市防

洪排澇設施建設，擴大有效投資。加大以工代賑力度，帶動農民工就地就業。

四是積極謀劃推進關係長遠的重大水利工程。會議確定，在前期中央已下撥資金基礎上，今

明兩年安排高標準農田建設補助資金１６０億元對受災地區予以傾斜。今年安排１００億元自然

災害防治補助資金支持有關省份恢復重建，安排１００億元車購稅資金支持受災嚴重省份公路等

建設。中央預算內投資也要加大對重建項目的支持。允許地方將抗疫特別國債、地方政府債、特

殊轉移支付資金用於恢復重建。根據需要動用中央預備費１５０億元。通過各種渠道，中央和地

方財政用於災後恢復重建資金規模約１０００億元，並建立資金直達災區和項目機制。加強用地

等保障。出台具體措施，引導國有金融機構和農信社加強對設施農業災後恢復的支持。

