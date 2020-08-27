《思前想後－郭思治》港股呈欲試頂形態，但成交額未配合

《思前想後》大市已接近八月份尾聲，而直到執筆一刻止計，本月形態仍屬先低而後高。恆

指是由７日之低位２４１６７點升至２５日之高位２５６２１點，即月內之波幅為１４５４點。

論幅度該不算大，惟由於月來大市之交投一直偏疏，故大市上落波幅當不會太大。從走勢上看，

大市經過近日一輪急升後，由於恆指已成功重越１０天線（２５２４９點）、５０天線（２５０

３８點）及２０天線（２４９９６點），故整個大市技術上已再呈欲試頂之形態。而所指的頂，

暫該為２５０天線（２５７８４點）。惟有一點需留意，即使大市之形態已轉強，但成交金額卻

未見配合，故在動力不配下，大市之升勢可能會漸受規限。雖暫不預期市勢會有明顯跌幅，但反

覆整固或細幅度之回落則似乎避不了。



＊港股最終料挑戰２６７８２點＊



拉闊一點看，今年大市雖相當反覆，且形態仍暫屬先高而後低，恆指暫是由１月２０日高位

２９１７４點跌至３月１９日低位２１１３９點，即年內之波幅暫為８０３５點。但需留意，自

３月１９日低位２１１３９點開始之回升，技術上已漸呈一中期上升軌，因第二個低位已上移至

５月２５日之２２５１９點，第三個低位為８月７日之２４１６７點。將上述三個低位連線，技

術上便出現一中期上升軌。嚴格而言，只要大市能續穩守此中期上升軌，技術上當有利後市之發

展。再看，４月２９日之高位為２４８５５點，而７月７日之高位為２６７８２點。將此兩個高

位連線，同樣出現另一中期上升軌。將上述兩組中期上升軌組成看，便出現一中期上升通道。即

自３月１９日低位２１１３９點開始之中期反彈，整個大市至今仍發展在上述之中期上升通道之

中。嚴格而言，只要後市不跌穿此中期上升通道的底部，大市該會候機上試此通道的的頂部。亦

即是說，後市最終該會挑戰７月７日之高位２６７８２點。



＊留意航空股，一旦復飛首輪升勢相當亮麗＊



一眾新經濟股仍續深受市場資金所追捧，如騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）

、小米集團（０１８１０）、美團點評（０３６９０）、京東（０９６１８）等。惟從走勢上看

，傳統股份近月之表現似已漸趨喘定，包括最弱勢之匯控（００００５）仍未見有進一步受壓。

只要疫情受控，而經濟又能重啟，相信一眾舊經濟股該可漸走出谷底。當然，論步伐該不能與新

經濟股相比，但如舊經濟股能出現明顯反彈，相信定可刺激市場氣氛，期時一眾較保守之投資者

該會再度入市。如新舊經濟股能同步做好，大市當可漸發展成新一輪之中期升浪，而目標該直指

今年１月２０日之高位２９１７４點。值得留意的是航空股，因一旦復飛，相關股份於首輪升勢

該會相當亮麗。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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