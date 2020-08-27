  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2020 09:29

【大灣區】深圳註冊科技企業可實行「同股不同權」

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市六屆人大常委會第四十四次會議周三（２６日）表決通
過《深圳經濟特區科技創新條例》等７項創新性重要法規。其中，條例變通公司法，允許在深註
冊的科技企業可實施「同股不同權」，在擴大企業融資渠道的同時保護其穩定發展。（ａｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/08/2020
《神州經脈》螞蟻啟動上市　科技股領A場挫　人幣即期破6.9關
財經熱話26/08/2020
《笑傲缸湖》買賣外匯唔駛煩，etnet App幫你輕鬆賺！
香港要聞26/08/2020
【大灣區】蓮塘／香園圍口岸啟用　林鄭指促進跨境物流更有效運作
財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市　京東美團各升逾三成
FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」　啟示快速消費突圍
開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息 　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金