【大灣區】深圳註冊科技企業可實行「同股不同權」

《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市六屆人大常委會第四十四次會議周三（２６日）表決通

過《深圳經濟特區科技創新條例》等７項創新性重要法規。其中，條例變通公司法，允許在深註

冊的科技企業可實施「同股不同權」，在擴大企業融資渠道的同時保護其穩定發展。（ａｃ）

