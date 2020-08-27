【新冠肺炎】鍾南山：新冠患者康復後二次感染為個別現象

《經濟通通訊社２７日專訊》據《人民日報》報道，中國工程院院士鍾南山表示，新冠患者
康復後再次感染屬於個別例子。他表示患者恢復後跟正常人一樣，而且產生了抗體，不會傳染，
現在所報導的個別二次感染，到現在為止從醫學角度看是很個別的現象。鍾南山呼籲，公眾不要
用不同的眼光看待新冠肺炎康復者。（ａｃ）
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