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即市新聞

27/08/2020 09:55

《輪證高清－孫明哲》想用「仙輪」以小博大？箇中風險你要知

　　《輪證高清》窩輪市場上有不同類型的投資者，固然最終的目的都是希望透過窩輪來以小博
大，當中有部分投資者就專門尋找一些價格很低，接近１仙的「仙輪」，原意不外乎是希望利用
超低的成本去博取最大的回報，期望以最大損失只是１仙來換取看中方向後輪價的爆炸性上升，
但事實上很多時都是事與願違。究竟這些以「仙輪」作部署的操作有什麼風險呢？
　　首先，投資者看見仙輪的面值未必是其真正的價值。根據港交所的規定，在主板市場上的產
品，包括股票、窩輪牛熊證等，最低可掛盤及成交的價格是０﹒０１元，即１仙，當一隻窩輪的
價值低於１仙時，發行商是不能為產品開出一個低於１仙的價格，而根據上市文件，發行商此時
亦不需要為產品報價，所以投資者可能會看不到發行商的買賣盤。投資者此時在市場見到的１仙
或略高於１仙的價錢，可能是早前其他市場參與者的掛出的賣盤，又或者是很久以前曾經成交過
的價格，但已經不能反映該窩輪的價值。事實上當時市場上已經沒有承接，如果投資者此時想做
買賣，無疑風險很高。
　　其次，就算這窩輪的價值是高於１仙，發行商有為窩輪報價，這類仙輪亦有本質上的風險。
從產品條款來看，產品價值這麼低一定有其原因，這類產品大多數都是一些年期短期、而且非常
價外的產品，由於最終到達目標行使價的機會很低，所以才會變得很低價值。短期證的時間值耗
損快，最終產品變成沒價值的機會很高。另外，這類產品的對沖值很低，投資者期望的爆炸性上
升的機會其實很低，因為輪價需要正股很大幅度的變化才會變動，而且要先抵銷快速的時間值損
耗以及引伸波幅變化。雖然這類產品看起來槓桿很高，但其實要其價格變動並不容易。
　　總括來說，投資「仙輪」的風險很高。雖然看起來以１仙以小博大很化算，但其實很多時候
都會得不償失，因為需要正股短時間內回到行使價附近，輪價才會有較大的升幅，這個機會通常
不高，就算股價上升，但幅度未能接近行使價，輪價最終亦會歸零。因此，投資者應了解仙輪低
價值的原因，不應主動以仙輪為尋找目標，反而應該是從條款出發，例如較合理的行使價（例如
價外幅度限於１０至１５％以內）、到期日（至少２個月以上），將風險範圍收窄，才可找到條
款較合適的產品。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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