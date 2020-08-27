【聚焦人幣】中銀協：人幣全球支付佔比回升，拓資本市場互聯互通

《經濟通通訊社２７日專訊》中銀協近日發布的《人民幣國際化報告（２０１９ ２０２０

）》顯示，２０２０年初，受新冠肺炎疫情衝擊，部分企業停工停產，人民幣在國際支付中的份

額略有波動，但隨著國內疫情緩解、企業復工復產，多家商業銀行開辟「綠色通道」、簡化業務

流程，積極為企業提供人民幣結算服務，人民幣的全球支付佔比回升，經常項目和資本項目跨境

人民幣收付金額實現了「雙增長」。

數據顯示，上半年，全國收付金額合計１２﹒６７萬億元（人民幣．下同），同比增長

３６﹒３３％，其中收入６﹒３１萬億元，支出６﹒３６萬億元，人民幣跨境收付繼續保持平衡

。截至６月末，人民幣在國際支付貨幣中的份額為１﹒７６％，居於美元、歐元、英鎊、日圓之

後，為全球第五大支付貨幣。



＊人民幣國際化面臨離岸市場人民幣產品供應不足等挑戰＊



在人民幣國際化面臨的挑戰方面，報告認為，全球格局處於動盪調整之中，國際貨幣競爭日

趨激烈，經濟發展面臨下行壓力等外部因素，給人民幣國際化發展帶來挑戰。同時，跨境人民幣

支付結算、外匯市場和債券市場等金融基礎配套設施仍需進一步完善。商業銀行內部缺乏針對性

考核激勵機制、跨境人民幣業務產品的創新及盈利能力不足、以及缺少相關專業人才隊伍等內部

因素也對人民幣國際化形成挑戰。此外，人民幣國際化還面臨離岸市場人民幣產品供應不足和海

外客戶對人民幣了解不充分等其他挑戰。

在政策方面，報告建議，依托上海建設國際金融中心目標，加速推動上海要素市場發展，打

造人民幣跨境資產配置中心；建議進一步拓展資本市場互聯互通範圍，明確境外投資人投資境內

債券市場的稅收政策；建議考慮出台相關政策鼓勵以綠色、社會和可持續發展債券形式來發行熊

貓債券；建議加大自貿區跨境金融創新經驗複製推廣力度，利用自貿區優勢，有效推動跨境人民

幣業務發展；建議商業銀行加大跨境人民幣業務專業人員培養力度，以滿足未來跨境人民幣業務

發展過程中產品創新、風險管控的人才需求。（ｗｌ）

