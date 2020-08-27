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27/08/2020 10:56

《股林淘金－林家亨》恒指期結前橫行，瑞聲績後轉審慎

　　《股林淘金》美股納指和標普均創歷史新高，滬深３００指數上升動力仍有，恆指短期會穿
梭於保歷加通道頂線２５５８０點至２５２００點附近。美國早前宣布加強封殺華為，禁止華為
透過第三方獲得以美國技術開發、製造的晶片，目前的存貨約可使用至明年初。市傳華為晶片供
貨問題暫時無法解決，最壞情況恐怕面臨退出手機市場危機。旗下供應零件製造商舜宇光學
（０２３８２）及瑞聲科技（０２０１８）業務料受影響。
　　舜宇光學中期純利按年升約２２％，上半年手機鏡頭出貨量達６﹒４５億件，按年增長約
１７％，車載鏡頭出貨量較去年同期下降約８﹒７％。疫情下舜宇光學算交出不俗的中期業績，
但市場認為舜宇下半年業績會受生產閒置率上升而令毛利率下跌，股價有機會跌至１０５元附近

　　瑞聲科技上半年業績遜市場預期，上半年收入升３﹒６％至人民幣７８﹒３７億元，純利按
年跌５８﹒４％至人民幣３﹒２億元。瑞聲旗下光學業務早前獲小米（０１８１０）及ＯＰＰＯ
投資，長遠有助提升光學業務技術水平。安卓和蘋果新機型會在下個月推出，料瑞聲供應鏈受影
響程度較少，未來有機會橫行後反彈，投資者不妨留意。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有瑞聲科技（２０１８）股份
　
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