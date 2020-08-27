【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，淨回籠６００億

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為連續第１６日開展
逆回購。
公開市場今日有１６００億元逆回購到期，即今日淨回籠６００億元。（ａｃ）
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