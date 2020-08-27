【中印衝突】傳阿里（９９８８）暫停投資印度企業，惟未計劃撤資

《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息人士稱，因應中印關係緊張，阿里巴巴

（０９９８８）將暫停在印度的投資計劃最少６個月。

自２０１５年以來，阿里系在印度投入超過２０億美元資金，另斥１８億美元參與當地各種

初創投資。報道指出，阿里暫時無意出售手上的印度投資項目。（ｅｙ）

