【大國博弈】上海美國商會：近半受訪者憂美封殺微信損企業收入

《經濟通通訊社２７日專訊》上海美國商會發表一項調查報告，指有４７％美國公司認為，

若美國有關封殺微信的行政命令，適用於在華美國公司和美國公民，將導致公司收入下降，其中

１１％更預期損失會超過３０％。調查又顯示，８８％的美國公司預計員工無法使用微信將對經

營造成不利影響。

特朗普月初簽署行政命令，４５天後開始禁止美國居民與微信有任何業務往來，但有外媒引

述消息指，華府私下向美國企業保證，可以繼續使用微信在中國從事市場業務活動。（ｅｙ）

