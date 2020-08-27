【聚焦數據】內地７月工業企業利潤總額同比增速加快至１９﹒６％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，７月份，規模以上工業企業實現利潤總額
５８９５﹒１億元（人民幣．下同），同比增長１９﹒６％，增速比６月份加快８﹒１個百分點
。１ ７月，全國規模以上工業企業實現利潤總額３１０２２﹒９億元，同比下降８﹒１％，降
幅比１ ６月份收窄４﹒７個百分點。１ ７月，規模以上工業企業實現營業收入５５﹒０６萬
億元，同比下降３﹒９％。
今年首七月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額７８３８﹒１億元，同比下
降２３﹒５％；股份制企業實現利潤總額２２０９０﹒６億元，下降９﹒０％；外商及港澳台商
投資企業實現利潤總額８５８６﹒８億元，下降３﹒４％；私營企業實現利潤總額８８８３﹒４
億元，下降５﹒３％。
＊首七月製造業利潤總額同比降４﹒５％＊
１ ７月，採礦業實現利潤總額１９５３﹒８億元，同比下降４１﹒６％；製造業實現利潤
總額２６２５８﹒５億元，下降４﹒５％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
２８１０﹒５億元，下降３﹒３％。在４１個工業大類行業中，１２個行業利潤總額同比增加，
２９個行業減少。
７月末，規模以上工業企業資產總計１２０﹒８９萬億元，同比增長６﹒６％；負債合計
６８﹒５０萬億元，增長６﹒５％；所有者權益合計５２﹒３９萬億元，增長６﹒７％；資產負
債率為５６﹒７％，同比持平。（ｗｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇