【聚焦數據】內地７月工業企業利潤總額同比增速加快至１９﹒６％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，７月份，規模以上工業企業實現利潤總額

５８９５﹒１億元（人民幣．下同），同比增長１９﹒６％，增速比６月份加快８﹒１個百分點

。１ ７月，全國規模以上工業企業實現利潤總額３１０２２﹒９億元，同比下降８﹒１％，降

幅比１ ６月份收窄４﹒７個百分點。１ ７月，規模以上工業企業實現營業收入５５﹒０６萬

億元，同比下降３﹒９％。

今年首七月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額７８３８﹒１億元，同比下

降２３﹒５％；股份制企業實現利潤總額２２０９０﹒６億元，下降９﹒０％；外商及港澳台商

投資企業實現利潤總額８５８６﹒８億元，下降３﹒４％；私營企業實現利潤總額８８８３﹒４

億元，下降５﹒３％。



＊首七月製造業利潤總額同比降４﹒５％＊



１ ７月，採礦業實現利潤總額１９５３﹒８億元，同比下降４１﹒６％；製造業實現利潤

總額２６２５８﹒５億元，下降４﹒５％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

２８１０﹒５億元，下降３﹒３％。在４１個工業大類行業中，１２個行業利潤總額同比增加，

２９個行業減少。

７月末，規模以上工業企業資產總計１２０﹒８９萬億元，同比增長６﹒６％；負債合計

６８﹒５０萬億元，增長６﹒５％；所有者權益合計５２﹒３９萬億元，增長６﹒７％；資產負

債率為５６﹒７％，同比持平。（ｗｌ）

