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27/08/2020 10:10

【數據解讀】統計局：工業企業利潤增速連三個月加快，庫存壓力減

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀７月份工業企業利潤數
據指，隨著統籌推進疫情防控和經濟社會發展一系列政策措施落實落細，工業經濟運行狀況持續
向好，７月份工業企業利潤增速繼續加快。從１　７月看，工業企業利潤累計同比下降
８﹒１％，降幅比１　６月份進一步收窄４﹒７個百分點。７月份，全國規模以上工業企業實現
利潤總額５８９５﹒１億元，同比增長１９﹒６％，增速比６月份加快８﹒１個百分點，已連續
３個月同比增長，增速逐月加快。
　　利潤向好的行業數量增多。７月份，４１個工業大類行業中，有３２個行業利潤實現增長，
數量比上月增加９個；有２４個行業利潤增速比６月份加快（或降幅收窄、由負轉正），數量比
上月增加９個，反映出利潤改善的節奏較６月份加快。

＊７月汽車行業利潤增速大幅升至１２５﹒５％＊

　　在環保標標準切換、基建投資拉動、家電出口增加等多因素作用下，汽車、電子等裝備製造
業生產和銷售同步加快，利潤增速在６月份快速增長的基礎上繼續加快。７月份，裝備製造業利
潤同比增長４４﹒３％，增速比６月份加快３０﹒０個百分點。
　　其中，汽車行業受益於銷售回暖和投資收益增加，利潤增速由６月份的１６﹒９％大幅上升
至１２５﹒５％；升級類電子產品需求上升推動電子行業利潤增長３８﹒６％，增速比６月份加
快２７﹒６個百分點；通用和專用設備行業利潤繼續保持兩位數增長，增速加快在６　９個百分
點之間。初步測算，裝備制造業拉動全部規模以上工業企業利潤增長１３﹒８個百分點。
　　高技術製造業利潤大幅增長。７月份，高技術製造業利潤同比增長３６﹒５％，增速比６月
份加快２７﹒５個百分點，拉動全部規模以上工業利潤增長５﹒２個百分點。此外，投資收益大
幅增加對７月份利潤增速加快也起到了一定助推作用。

＊庫存增速繼續放緩，現金流壓力較大＊

　　與此同時，工業產成品庫存增速繼續放緩。７月末，規模以上工業企業產成品存貨同比增長
７﹒４％，增速比６月末回落０﹒９個百分點，已連續４個月回落，顯示市場需求狀況持續改善

　　統計局指出，盡管７月份工業企業利潤增長進一步加快，但上游採礦業和原材料行業累計利
潤降幅仍然較大，應收賬款增速較６月有所上升導致企業現金流壓力較大，加上國內外環境復雜
嚴峻，未來利潤增長仍有一定不確定性。（ｗｌ）

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