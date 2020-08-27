【大國博弈】梅耶爾主張分拆業務避ＴｉｋＴｏｋ被禁，張一鳴異議

《經濟通通訊社２７日專訊》字節跳動ＣＯＯ兼ＴｉｋＴｏｋ全球ＣＥＯ梅耶爾

（Ｋｅｖｉｎ Ｍａｙｅｒ）確認辭職，距離其由迪士尼被挖角進入字節跳動僅三個月。身為

ＴｉｋＴｏｋ前「大總管」，梅耶爾上任以來歷盡艱辛，尤其在上月ＴｉｋＴｏｋ成為中美對抗

的「磨心」後，這位美國籍高管與中國高層的意見分歧不斷擴大。一位了解字節跳動高層的內幕

人士向《新浪科技》透露，在最關鍵的過去兩個月，美國政府對ＴｉｋＴｏｋ的封殺意圖逐漸明

朗，字節跳動的美國投資者和梅耶爾就已經開始合謀考慮新出路。梅耶爾不再公開駁斥美國對

ＴｉｋＴｏｋ的莫須有指責，開始建議分拆字節跳動的全球業務，並且背著字節跳動創始人張一

鳴，和美國投資者策劃，希望由自己來主導分拆之後的全球業務。

內幕人士表示，梅耶爾不認同拖延戰略，希望盡快有結果。他贊成跟美國政府和解，可以拆

分ＴｉｋＴｏｋ美國甚至全球業務，以避免ＴｉｋＴｏｋ被封禁。但張一鳴想盡量探索是否有機

會保持全球業務的完整性。

儘管上述內幕人士的說法不能得到證實，但從近期張一鳴的言論和行為看，他的確對於出售

美國及ＴｉｋＴｏｋ其它海外業務抱謹慎態度；且對華府態度較為強硬，字節跳動已正式提起訴

訟，挑戰特朗普８月初頒布禁止美企與字節跳動交易的行政命令，並起訴特朗普、美國商務部及

部長羅斯，同時向法庭申請永久禁制令阻止禁令執行。

張一鳴在確認梅耶爾辭職的最新內部信中，強調公司正在迅速採取行動，尋找解決在全球面

臨的問題的辦法，特別是在美國和印度。雖然不能透露細節，但其保證，字節跳動正在制定符合

用戶、合作夥伴和員工利益的解決方案。（ｗｌ）

