【ＦＯＣＵＳ】全民測試眾志成城，讓香港盡早復常！



【ＦＯＣＵＳ】全民抗疫逾７個月的香港，下周二（９月１日）將迎來關鍵一役－－港府

「普及社區檢測計劃（俗稱「全民檢測」）」。雖說近期疫情略見紓緩，但新增個案很多仍屬源

頭不明（周三（２６日）新增２４宗本地確診個案多達近半屬源頭不明）；經歷圍堵、封關、限

聚、停業……社區隱形傳播鏈欲斷難斷，此時轉變策略祭出全港大篩查，可謂事關

７５０萬港人福祉。

不過計劃尚未正式開跑，即遭遇重重質疑，包括「欽點中資」、「大海撈針」論、「假陽性

」論、「侵犯私隱」論，甚至有「ＤＮＡ送中論」等等；最近甚至有醫護專業人士直言不會參與

檢測，更澆冷水稱「參與測試者過百萬已是幸運」，令人質疑「政治凌駕抗疫」。



＊源頭不明比例高，社區隱形傳播鏈未絕＊



隨著位於中山紀念公園體育館的火眼實驗室準備就緒，規模空前的新冠病毒全民檢測計劃進

入最後倒數；自下周二起，全港十八區逾百個採樣中心將開啟運作，市民周六（２９日）起即可

登入網上系統進行檢測預約。

經歷逾７個月的抗疫長跑，最新第三波爆發近日雖見趨勢向下，但反彈風險揮之不去。最大

擔憂正是社區隱形傳播鏈未絕。以昨日新增２４宗本地確診為例，源頭不明個案達１０宗，佔比

４２％高過上周中期的３５％，且遍及各行各業。

鑑於此，開展大規模測試、找出隱藏患者切斷傳播鏈，無論是內地的成功實踐還是學者的理

論佐證，都顯示此是能夠替代反反覆覆社交限制「收緊－放鬆－收緊」的唯一方法。哈佛大學薩

夫拉倫理學中心早前發表５６頁的研究報告《新冠疫情恢復路線圖（Ｒｏａｄｍａｐ

ｔｏ ｐａｎｄｅｍｉｃ ｒｅｓｉｌｉｅｎｃｅ）》，就將大規模測試、追蹤、配套隔離列作

重啟社交及經濟的三大關鍵。



＊隱形傳播者無論多少，皆有助科學決策＊



除了香港，美國疾病預防控制中心同在推進大規模檢測，各州都已擬定截至今年１２月的每

月計劃，以紐約市為例，預計９至１２月每月測試人數均為２００萬。

與之相比，獲中央支援的港府擬在７日內（可視乎進度延長至不逾１４日）完成全港檢測，

效率無疑高出幾條街。但有質疑聲就指，現時疫情趨緩才推全民檢測是「浪費子彈」；而早前高

危群組檢測的陽性個案比例低至０﹒０４％，要找出隱形患者如「大海撈針」；加上考慮試劑的

準確性、特異性，市民缺少緊逼感或積極性參與測試實屬可以理解。

不過換個角度想，在疫情爆發高峰時測試固然陽性率更高，如美國４月時高逾２０％。對香

港而言，即使陽性率低至萬分之一，倘若有５００萬市民參與測試，亦有望找出其中５００個隱

形傳播者；無論最終隱形傳播者是較５００更多或更少，都能為政府決定下一步行動（如限聚、

停業、興建更多隔離設施，抑或是放寬措施、紓困、重啟經濟等）提供科學依據，避免政策被動

式見步行步或拖泥帶水。



＊私心蒙蔽「父母心」，最後埋單是市民＊



至於坊間甚囂塵上的「ＤＮＡ送中論」，同樣固然有過去一年港府權威、公信幾一鋪清袋的

原因，但某些利益團體卻在此艱難時刻，利用港人的極重視私隱心理，將現象當故事大肆發揮。

即建議港府派３０００元資助市民往私家醫院進行病毒檢測；而現時港府將於下周推免費自願檢

測，又質疑檢測是否有必要。今日之我打倒昨日之我，除了政治凌駕專業，背後恐是私心蒙蔽了

「醫者父母心」。

疫情之下，除了人人口罩傍身已成常態，店鋪執笠、學生「失學」、市民生活不便兼心情抑

鬱……種種苦況是否瀕臨爆煲雖暫難定論，但坊間近日呼籲港府「再派錢」之聲不絕於耳，倘若

隱形傳播久久難斷，疫情到秋冬再次反覆，香港仍有的七八千億財政儲備經不經得起一輪輪紓困

措施；倘最後的安全墊失效，飯碗、福利受衝擊的恐是基層市民。

當然，為鼓勵市民積極參與全民檢測、釋除疑慮。港府官員從特首到司局長理應以身作則，

首當其衝下周最先進行社區採樣；而港人同宜眾志成城，為己為人地放下偏見、積極參與，讓香

港盡早重振經濟、復常生活、重拾社交信任。

