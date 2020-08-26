《華峰論證－張華峰》全民檢測，你我有責

《華峰論證》７月初開始，本地爆發新冠肺炎第三波疫情，確診人數更試過連續多日破百，

死亡個案更在這次爆發中大幅上升，逼使政府實施新一輪防疫措施，包括更嚴格的限聚令等，令

到不少行業，特別是餐飲、零售及酒店業，陷入前所未見的困境。為了讓市民儘快過回正常生活

，港府在中央政府全力支持及協助之下，將展開自願免費普及社區檢測，希望截斷社區傳播鏈，

而檢測的成敗，全在於市民的參與程度。



要在如此急促的時間之內，籌備今次全港大規模檢測工作，所涉及複雜性並非筆墨所能形容

。除了衷心感謝中央全力支持及內地部門和醫務人員無私協助香港抗疫以外，特區政府亦要考慮

檢測所帶來的問題和細節，包括安全措施、人手安排，以至負責取樣的醫護人員是否有充足訓練

及得到妥善保護等等，務求做到百密無一疏。從此可見，政府各部門在全民檢測所花費不少心血

，才能落實這次前所未見的抗疫工程。



縱然政府以史無前例的方式落力籌備今次抗疫工程，但全民檢疫要取得成功，市民的參與度

才是成敗的關鍵。惟自從政府公布計劃推行自願檢測以來，有一小撮反對派政客就不斷拋出「陰

謀論」用以打擊計劃的可信性，毫無根據地指出檢測所收集的ＤＮＡ樣本會有其他用途、未必百

分百準確等等，企圖嚇怕市民不參加自願檢測，從而打擊港府以至中央政府。為了釋除公眾對生

物特徵等私隱和個人資料安全的疑慮，當局已多次澄清所有樣本都會在完成檢測後銷毀，資料亦

不會送出香港境外，以鼓勵更多市民參與今次全民檢測。



我相信現時全港市民的目標都是一致的，希望儘快令香港經濟重回正軌，老人家能夠在周末

和一眾孫兒到茶樓歡聚、年青人下班後可以相約三五知己輕嚐淺酌、餐廳老闆希望限聚令撤銷讓

食客可以再次光臨。要過回正常生活，不單止政府要努力為我們把關，全港市民亦應該負起自身

的責任，參與全民檢測，以讓政府更能全面掌握病毒在社區傳播的情況，找出隱形病患，截斷社

區傳毒途徑。現時我們最需要做的，就是為自己、為家人、為香港出一分力，身體力行支持全民

檢測，我亦希望各位金融服務業界朋友和我一樣，與家人一同參與，齊心抗疫！

《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》



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