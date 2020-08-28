《陸言堂－陳永陸》ＥＴＦ價與追蹤資產同步，出現大幅偏離不合理

《陸言堂》美股走勢持續強勢，同時港股亦受惠造好，不過要突破２６０００點，有一定的

難度，因為中美問題，仍然是市場的焦點所在。



今日（２８日）市場焦點應該在首隻追蹤恆生科技指數的ＥＴＦ（０３０３３）上，尤其是

起始價為７﹒５元，但開市價卻高達２０元，有點反映出市場對於一眾科技股的追捧程度，已出

現有點不理性的情況，要知道ＥＴＦ的價格基本上會與相關追蹤的資產同步，如果出現如此大的

偏離絕對不合理，所以其價格在中午收市時，回落至７﹒８元的水平，其實亦只是反映出實際的

情況。



事實上，昨晚（２７日）美股雖然受聯儲局主席的鴿派言論刺激而造好，可是中概股其實有

一定的調整壓力，所以在港上市的科技股仍然有多大的上升空間，絕對是一大疑問，現價要小心

為上。相較而言，傳統股份可能更具值博空間。



＊鐵貨處收成期＊



就以鐵貨（０１０２９）為例，日前公布２０２０年度中期業績表現相當理想，成功轉虧為

盈，其中集團收益按年增長１９％，至約１﹒０６億（美元．下同），而由於現金成本下降

４﹒７％，至４８﹒８元╱噸，所以ＥＢＩＴＤＡ按年增加１５１﹒５％，至３３２０萬元，同

時亦由去年同期虧損２５２０﹒４萬元，轉為錄得溢利５９４﹒１萬元，每股盈利為０﹒０８美

仙。



鐵貨的業績出現明顯改善有多個因素，除了現金成本下降外，產量提升、強勁鐵礦石價格及

外匯變動亦是有利的因素。其中Ｋ＆Ｓ產能的成功提升，令產量得到穩步提升，因為該礦場於

２０２０年上半年產能營運平均達８９％，較去年同期上升１１百分點，這令鐵貨整體的產量及

銷量，分別較去年同期增長１４﹒３％及１１﹒４％。



另外，雖然新冠病毒因素的確為全球經濟帶來下行壓力，不過由於部分產地如巴西等地的礦

場營運，亦因而受到影響出現減產甚至停產的情況，這令鐵礦石價格反而有所上升，其中普氏含

鐵量６５％鐵礦石基準價格上升９％，至近每噸１１３﹒６元，而平均價格亦達每噸１０５﹒８

元，略高於２０１９年上半年每噸１０５﹒３元的水平，所以價格因素反而利好鐵貨的業績。



另外，由於該集團的經營成本主要以俄羅斯盧布計值，但收益則主要以美元計值，所以俄羅

斯盧布上半年貶值１３％，亦對ＥＢＩＴＤＡ構成正面影響，在種種利好因素推動下，刺激鐵貨

在上半年業績有理想的表現，同時由於全球經濟正逐步恢復，而各國亦正加大基建投資，所以相

信對鐵礦石的需求會有所上升，並為鐵貨下半年的盈利，帶來進一步的支持。而由於鐵貨的預期

市盈率只有８倍，同時處於收成期，現價絕對值得吸納。《獨立股評人 陳永陸》



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