《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國機械人市場潛力大，主題ＥＴＦ存機會

《ＥＴＦ透視》隨著中國人口老齡化加劇，勞動力成本不斷攀升而機械人的成本不斷下降，

中國正經歷一個從「人口紅利」向「機械人紅利」轉變的過程。

聯合國的數據顯示，中國６５歲以上人口將由總體水平翻倍至２０５０年的３﹒６６億人，

佔人口比重為２６％。屆時中國人口年齡中位數將升至４７﹒６歲，高於歐洲和美國。

工業機械人不僅可以節省勞動人口下降帶來的缺口，而且可以把人們從簡單地重複勞動，重

體力勞動以及危險的工作環境中解放出來。

國際機器人聯合會（ＩＦＲ）的數據顯示，２０１８年中國工業機械人銷量達１５﹒４萬台

，佔全球比重達３６％，但工業機械人密度卻仍明顯低於其他製造強國。

２０１８年中國工業機械人密度為１４０台╱萬人，遠遠落後於排名全球第一的新加坡

（８３１台╱萬人），緊接著為韓國（７７４台╱萬人），德國（德國３３８台╱萬人）及日本

（３２７台╱萬人）。同時亞洲工業機械人密度平均為９１台╱萬人，世界平均水平為９９台╱

萬人。

但中國政府的一系列政策支持和業界的大力投資正改變這種局面。受益於持續的技術升級和

雲端運算服務的更廣汎使用，工業機械人的成本過去幾年大幅下降，這使得愈來愈多的行業開始

採用機械人。

目前，汽車行業是工業機械人最大的市場，而家電、電子、電腦硬件和通訊器材在內的更多

行業將在未來數年更大力度地採納機械人。

隨著政府推出包括「中國製造２０２５」和「新基建」在內的一系列推動政策，機械人領域

面臨巨大的發展潛力，而投資該領域的主題式交易所買賣基金將為投資人提供該領域的機會。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

