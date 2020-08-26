《豪匯有期－陳健豪》外圍負面因素多利美元反彈

《豪匯有期》美匯指數自上周末段開始回升，執筆時美匯指數雖在９３水平，但環顧近日新

聞及數據，似乎短線一眾外幣都受負面消息纏身，對美匯指數穩定甚至進一步反彈提供有利條件

。市場關注前高阻力９４，一旦升破下一阻力將分別在９４﹒６甚至９５﹒８水平。過去數星期

困擾美元的因素，在我看來未有出現明顯變化，即中線看美元下跌的趨勢未改，例如新屋銷售和

消費者信心數字就一好一壞，消費者信心創下２０１４年以來最低，反映出新冠肺炎疫症下，就

業和營商環境轉壞對整體經濟的損害極大；但另一方面，央行減至零息及放水卻刺激新屋銷售已

連升三個月，按年更創１９９６年以來最大年度升幅。



＊英鎊＊



反而是一眾外幣先後出現負面因素，為美元反彈提供燃料。上星期提及的英鎊，自然受累於

經濟差，如第二季ＧＤＰ衰退達創紀錄的２０﹒４％，乃全球主要經濟體中衰退最嚴重的國家，

加上跟歐盟的貿易談判未見進展，下一輪會議將於９月７日起在倫敦舉行，意味在此之前英鎊有

下調空間。目前英國面對兩難局面，正是考驗首相約翰遜的時候：如果無協議「硬脫歐」，美國

又忙於選舉，跟中國在政治關係上亦極為緊張，若無法達成貿易協議，這場「脫歐」對於英國可

能是經濟災難；但若約翰遜「搬龍門」再次延後脫歐時間，對英國經濟是好事，但對他的政治信

用又是另一場災難。英鎊似乎在１﹒３２５０－１﹒３２８０阻力極大，支持區則在

１﹒３０４０－１﹒３０７０，失守或有下試１﹒２７５０－１﹒２９００的風險，在１﹒２７

水平將屬長線吸納英鎊的靚價。



＊歐元＊



歐元方面，除了疫情再度出現反覆，西班牙及法國的確診人數再度增加外，經濟數據亦差，

８月份ＰＭＩ指數初值，普遍較市場預期差，加上芝加哥期貨市場歐元其淨持倉合約張數已近

２０萬張的極端之數，同樣出現調整的壓力，短線繼續在１﹒１７２０－１﹒１９６０高位整固

，但多次反彈至１﹒１８５０似乎已無力再上衝，提防跌穿１﹒１７５０將有下試回３月份高位

１﹒１５００的水平，宜在１﹒１６００下方才重新吸納。



＊澳、紐元＊



以上兩隻貨幣已佔美匯指數近７０％比重，各自都出現負面消息，成為美匯指數持續反彈的

燃料。再講澳洲亦然，在宵禁下不利澳洲經濟，而新西蘭總理繼延後選舉日期後，亦再次宣布因

疫情關係再次執鎖措施最少多一星期，有分析就估計每星期新西蘭將出現超過４億紐元損失，對

當地經濟衝擊亦大，似乎不利紐元兌美元在０﹒６５５０上方企穩，後市一旦跌穿０﹒６５００

有跌回０﹒６４２０的風險。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》



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