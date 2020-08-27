【修例風暴】消息：林卓廷許智峯下午西九龍裁判法院提堂

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指，昨日（２６日）被捕的民主黨立法會議員許智峯及林
卓廷被通宵扣查後，下午兩時將於西九龍裁判法院提堂。
警方昨天就屯門警署外的案件和去年７月２１日元朗暴力襲擊案，拘捕林卓廷和許智峯在內
共１６人。民主黨在社交網站發文指，許智峯被控「企圖妨礙司法公正」、「刑事毀壞」及「有
犯罪或不誠實取用電腦」；而林卓廷則「涉嫌參與７２１暴動」、「企圖妨礙司法公正」和「刑
事毀壞」。（ｃｌ）（ｚｚ）
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