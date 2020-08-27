【新冠肺炎】屯門醫院８１歲女患者離世，累計８０人死

《經濟通通訊社２７日專訊》屯門醫院發言人公布，一名確診新冠肺炎的８１歲女病人（個

案編號：３９６０）今早離世，連同上述個案，至今共有８０名確診病人於公立醫院離世。

該名女病人住元朗大生圍攸壆路，有長期病患，於８月７日因發燒及咳嗽入住屯門醫院接受

治療，情況持續惡化，延至今日上午１１時５５分離世。（ｃｌ）

