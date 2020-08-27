【新冠肺炎】屯門醫院７０歲男患者不治，累計８１人死

《經濟通通訊社２７日專訊》屯門醫院發言人公布，今日再多兩名確診新冠肺炎病人離世，
至今共有８１名確診病人於公立醫院離世。
兩名病人均有長期病患。８１歲女病人（個案編號：３９６０）於８月７日因發燒及咳嗽入
住屯門醫院接受治療，於今日上午１１時５５分離世；７０歲男病人（個案編號：２０８６）則
於７月２１日因發燒及氣咳入院，於今日下午１２時１７分離世。（ｃｌ）
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