【新冠肺炎】屯門醫院７０歲男患者不治，累計８１人死

《經濟通通訊社２７日專訊》屯門醫院發言人公布，今日再多兩名確診新冠肺炎病人離世，

至今共有８１名確診病人於公立醫院離世。

兩名病人均有長期病患。８１歲女病人（個案編號：３９６０）於８月７日因發燒及咳嗽入

住屯門醫院接受治療，於今日上午１１時５５分離世；７０歲男病人（個案編號：２０８６）則

於７月２１日因發燒及氣咳入院，於今日下午１２時１７分離世。（ｃｌ）

