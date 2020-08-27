【新冠肺炎】本港新增２１宗確診個案，其中４宗病源不明

《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增２１

宗新冠肺炎確診個案，其中，１８宗屬本地感染，１４宗與之前個案相關，餘下４宗病源不明，

包括一人是的士司機、一人在西九龍警察總部工作、一人在超市工作，一人為退休人士。

另有３宗屬輸入病例，包括一人由英國經土耳其回港，一人是埃塞俄比亞回港的空中工作人

員，一人由巴基斯坦回港。（ｃｌ）

