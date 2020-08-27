  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/08/2020 16:37

【新冠肺炎】本港新增２１宗確診個案，其中４宗病源不明

　　《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增２１
宗新冠肺炎確診個案，其中，１８宗屬本地感染，１４宗與之前個案相關，餘下４宗病源不明，
包括一人是的士司機、一人在西九龍警察總部工作、一人在超市工作，一人為退休人士。
　　另有３宗屬輸入病例，包括一人由英國經土耳其回港，一人是埃塞俄比亞回港的空中工作人
員，一人由巴基斯坦回港。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS27/08/2020
【FOCUS】全民測試眾志成城　讓香港盡早復常!
財經熱話27/08/2020
【小米得勢】小米績佳半日飆13%　單月進帳四成六跑贏美團
開市Good Morning27/08/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米有望獲大升盈利預測
中國故事26/08/2020
《神州經脈》螞蟻啟動上市　科技股領A場挫　人幣即期破6.9關
財經熱話26/08/2020
《笑傲缸湖》買賣外匯唔駛煩，etnet App幫你輕鬆賺！
香港要聞26/08/2020
【大灣區】蓮塘／香園圍口岸啟用　林鄭指促進跨境物流更有效運作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金