【修例風暴】鄧炳強：警方無意改變７﹒２１事件歷史，稱自有公論

《經濟通通訊社２７日專訊》新界北總區刑事總部高級警司陳天柱昨天（２６日）表示，元

朗７２１暴力襲擊事件當日，黑衣人和白衣人旗鼓相當，並非無差別襲擊，警務處長鄧炳強今日

表示，警員應該集中講事實和證據，有關評論並不必要，強調警隊無意改寫歷史事實，認為歷史

自有公論。



＊承認３０多分鐘才到場並不理想＊



鄧炳強今日下午會見傳媒時表示，陳天柱所講的是元朗警區快速應變部隊接報後到場的時間

，如果計算警方接到報案後到場的時間，實際是３０多分鐘，他承認警員３０多分鐘才到場處理

，並不理想，警方正進行檢討中。

對於民主派批評警方拘捕民主黨立法會議員林卓廷是「原告變被告」，鄧炳強稱，警方是否

作出拘控行動，建基於事實和證據，如果報案人犯法，便要拘捕。他又承認昨日警方引用傳媒影

片和相片講述７２１事件，未有事先通知相關媒體，他解釋，因事出倉卒，日後若採用傳媒資料

，會事先告知，又希望傳媒基於公眾利益和知情權，不要太介意。



＊未接獲粵海警截獲非法越境通知＊



中國海警局昨晚在微博發文指，廣東海警局周日在粵港東南方的中國水域內，截獲一艘涉嫌

非法越境的快艇，拘捕１０多名涉嫌非法越境人員，消息稱，被捕港人包括涉嫌違反《港區國安

法》的「香港故事」成員李宇軒。鄧炳強稱，已第一時間與內地有關部門了解，但仍未收到通知

，未掌握案件詳情，他指，當局一直關注人蛇問題，並與內地執法部門有合作機制。（ｃｌ）

（ｚｚ）

