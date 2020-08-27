《經濟通通訊社２７日專訊》警方拘捕民主黨立法會議員林卓廷等１３人，指他們在去年７
２１元朗暴力襲擊事件涉嫌參與暴動，包括林卓廷在內等７人，下午在西九龍裁判法院提堂，他
們獲准保釋，至１０月１２日再提訊。
＊控方稱最少２０人在逃＊
當中林卓廷獲准以現金１萬元及人事擔保保釋，需交出旅遊證件及定時到警署報到。
控方指，同案最少有２０名在逃人士，申請押後可讓警方進一步調查和索取律政司意見。另
外６名被捕人，已獲准保釋候查，須於下月下旬向警方報到。（ｃｌ）
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27/08/2020 17:31
【修例風暴】林卓廷等７人暴動罪獲准保釋，１０月１２日再提訊
《經濟通通訊社２７日專訊》警方拘捕民主黨立法會議員林卓廷等１３人，指他們在去年７
２１元朗暴力襲擊事件涉嫌參與暴動，包括林卓廷在內等７人，下午在西九龍裁判法院提堂，他
們獲准保釋，至１０月１２日再提訊。
＊控方稱最少２０人在逃＊
當中林卓廷獲准以現金１萬元及人事擔保保釋，需交出旅遊證件及定時到警署報到。
控方指，同案最少有２０名在逃人士，申請押後可讓警方進一步調查和索取律政司意見。另
外６名被捕人，已獲准保釋候查，須於下月下旬向警方報到。（ｃｌ）
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