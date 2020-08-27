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即市新聞

27/08/2020 18:06

王維基：進軍海外市場助企業建網上商場，擬推出餐飲外賣服務

　　《經濟通通訊社２７日專訊》香港電視（０１１３７）副主席兼行政總裁王維基於網上業績
會議表示，集團年初訂立２０２０年全年成交總額（ＧＭＶ）目標為３３﹒８億元，而上半年
ＧＭＶ已達到２７﹒５億元，期望下半年可達到２８－３０億元，全年約５６－５８億元。他續
指，集團上半年的毛利率由２１﹒２％上升至２４﹒８％，強調毛利率改善在新冠肺炎疫情前已
經出現，並非受疫情帶動。

＊未來一至兩個月推餐飲外賣業務，初期有三千家食肆參與＊

　　集團未來發展策略方面，王維基指出，香港電視未來將會把ＨＫＴＶＭＡＬＬ應用程式變成
一個電子生態系統，以一站式照顧香港人衣食住行為目標。他指出，下半年將會推出共享資料庫
、餐飲外賣、電子錢包、直播產品銷售節目，以及資訊平台。當中，餐飲外賣服務將會在未來一
至兩個月內推出，初期會有３０００家食肆參與。
　　他又指，現時集團每月做５－６億元生意，容量暫時仍可應付，但未來幾年會有不同擴展計
劃，會投資不同系統，令集團有能力做到每年１００億元的生意額。門市方面，他強調，集團沒
有需要去急於新增門店數量，但若有吸引地段及大幅減租的舖位就會考慮。

＊進軍海外助企業建在線商場，參考Ａｍａｚｏｎ商業模式＊

　　海外業務發展方面，王維基指出，未來６個月集團將在海外設立２－３家分公司，向全球輸
出ＨＫＴＶＭＡＬＬ的商業運營模式。他指出，集團過去６年半以來研發出一套全球通用的在線
商場系統，由編寫應用程式、網站、接收訂單、設計倉庫、物流等等一站式服務，目標客戶為想
發展本地類似Ａｍａｚｏｎ或ｅｂａｙ等在線營銷的公司。
　　被問及集團會否繼續申請保就業計劃，王維基指，集團現時正不斷增聘人手，現時集團已有
近１８００名員工，將會申請保就業計劃，又指港視會繼續為香港人提供就業機會。（ｃｗ）

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