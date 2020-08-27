【企業盈喜】北大荒（０００３９）料中期溢利增最少２倍

《經濟通通訊社２７日專訊》北大荒（０００３９）公布，預期截至６月３０日止中期溢利
較去年同期約５８萬元增長不低於２倍，至約１７４萬元。
該集團指，溢利預期上升主因期內買賣食品及礦產業務收益增加、期內透過損益按公允值列
帳金融資產公允值收益及期內融資成本增加，部分抵銷預期溢利增加的綜合影響所致。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
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