【企業盈警】普甜食品（０１６９９）料中期純利跌最多８０％

《經濟通通訊社２７日專訊》普甜食品（０１６９９）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年跌約７０％至８０％，至介乎７８４萬元（人民幣．下同）至１１２３萬元。

該集團指，預期純利減少主因期內生物資產公允值變動減銷售成本的收益大幅減少，較去年

同期收益減介乎約７０％至８０％，而期內沒有錄得衍生金融負債公允值變動收益，而去年同期

收益約８２０萬元，以及期內銷售及分銷開支以及行政開支有所增加。（ｗｈ）

