【企業盈警】普甜食品（０１６９９）料中期純利跌最多８０％

《經濟通通訊社２７日專訊》普甜食品（０１６９９）公布，預期截至６月３０日止中期純
利按年跌約７０％至８０％，至介乎７８４萬元（人民幣．下同）至１１２３萬元。
該集團指，預期純利減少主因期內生物資產公允值變動減銷售成本的收益大幅減少，較去年
同期收益減介乎約７０％至８０％，而期內沒有錄得衍生金融負債公允值變動收益，而去年同期
收益約８２０萬元，以及期內銷售及分銷開支以及行政開支有所增加。（ｗｈ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事26/08/2020
《神州經脈》螞蟻啟動上市 科技股領A場挫 人幣即期破6.9關
|財經熱話26/08/2020
《笑傲缸湖》買賣外匯唔駛煩，etnet App幫你輕鬆賺！
|香港要聞26/08/2020
【大灣區】蓮塘／香園圍口岸啟用 林鄭指促進跨境物流更有效運作
|財經熱話26/08/2020
【科指滿月】科指面世至今漲近6%跑贏大市 京東美團各升逾三成
|FOCUS26/08/2020
【FOCUS】全城爭飲「農夫」 啟示快速消費突圍
|開市Good Morning26/08/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：物管股未轉勢候併購消息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰