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即市新聞

27/08/2020 07:47

《國企紅籌》中海油田服務（２８８３）中期純利升７６％，不派息

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中海油田服務（０２８８３）（滬：６０１８０８）公布，截
至６月３０日止中期純利約１７﹒４２億元（人民幣．下同），按年升約７６﹒１７％，每股盈
利３５﹒９３分，不派中期股息。
　　該集團指，收入約１４５億元，按年升７﹒４％，其他收益增近１﹒４億元，至１﹒７７億
元，且僱員薪酬成本及分包支出均跌，但錄物業、廠房及設備減值損失逾８﹒４３億元，該集團
指，上半年受疫情在全球爆發以及油價大幅下跌影響，國際油服市場陷入新一輪的行業低谷，服
務價格、工作量方面出現雙降。但內地工作量同比仍有增長，但在服務價格方面承擔一定壓力。
　
＊鑽井平台作業日數增１１％＊

　　該集團指，期內鑽井平台作業日數為７６６２天，同比增加７４９天，增１０﹒８％。　平
台日曆天使用率受半潛式鑽井平台作業減少影響同比減少０﹒４個百分點，至７６﹒２％。船舶
服務業務的自有船隊共作業１﹒５５萬天，同比增加１０３天，日曆天使用率同比增加２﹒２個
百分點，至９７％。
　　不過，該集團指，國內海外採集工作量下降，二維採集作業量為９０７７公裡，同比減少
４１﹒１％；三維採集工作量為１﹒０５萬平方公裡，同比減少４０﹒９％；海纜業務作業量為
５８９平方公裡，同比減少１６﹒１％。該集團指，上半年資本性支出９﹒４２億元，較去年同
期減６﹒２％。該集團指，多家機構預測石油需求同比將有較大幅度下降，全球油田服務市場規
模也隨之下降，但內地能源安全新戰略，內地主要石油公司紛增儲上產，增加勘探開發工作量，
這給其未來發展提供發展機遇。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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