【企業盈警】中國航空工業（２３２）料中期盈轉蝕最少３﹒８億元

《經濟通通訊社２７日專訊》中國航空工業（００２３２）公布，預期於截至６月３０日止

中期虧損不少於３﹒８億元，去年同期溢利約３８００萬元。

該集團指，轉盈為虧主因２０１９冠狀病毒病大流行及經濟環境惡化而錄得大幅商譽減值。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

