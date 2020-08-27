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27/08/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４﹒９億人幣，買騰訊小米沽閱文中芯

　　《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股個別發展，納指及標普５００指數連升第四日同歷史
新高。港股昨日（２６日）在科技股力撐下微升，惟欠方向窄幅上落。恆指高開３４點報
２５５２０，升幅曾擴至１１６點，高見２５６０３，但Ａ股走弱，連累港股升勢亦不保，一度
倒跌１２６點，低見２５３６０，恆指中午跌５３點。午後在上午波幅內走，恆指收市升５點報
２５４９１。
　　按額度計算，北水全日淨流入２４﹒９億元人民幣，增加７﹒１％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、舜宇光學科技（０２３８２）；淨
賣出最多的依次是閱文集團（００７７２）、中芯國際（００９８１）、瑞聲科技
（０２０１８）。
　　主板成交１３３２﹒０５億元增加３﹒４％。其中港股通成交２３５﹒６億元，佔總成交
１７﹒７％。

＊北水繼續掃騰訊，淨流入逾７億元＊

　　龍頭科技股普遍上揚。騰訊升１﹒２９％報５５１﹒５元，北水淨買入７﹒１億元。
　　小米昨日（２６日）放榜，全日揚５５﹒７４％報１９﹒１６元，北水淨買入３﹒６億元。
　　數據分析公司Ｇａｒｔｎｅｒ稱，全球智能手機第二季銷量跌２０﹒４％至２﹒９５億部，
舜宇光學跌２﹒４４％報１１６﹒１元，北水淨買入１﹒７億元。
　　閱文集團跌５﹒４％報４７﹒３元，北水淨賣出２﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　７﹒１１
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　３﹒６２
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　１﹒７４
　　中糧肉食　　　　（０１６１０）　　　　　　１﹒６４
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　　１﹒５８

　　淨沽出最多港股：
　　閱文集團　　　　（００７７２）　　　　　－２﹒２９
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒６３
　　瑞聲科技　　　　（０２０１８）　　　　　－１﹒０７
　　石藥集團　　　　（０１０９３）　　　　　－０﹒６９
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－０﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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