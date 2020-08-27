《日入而息》中石油蝕近三百億人幣，平保少賺三成，南海局勢緊張

《今天重點》﹡中石油（００８５７）中期轉盈為虧蝕２９９﹒８億元人民幣，派息

８﹒７４２分人幣；中石油指生產經營遭遇前所未有的衝擊

﹡平保（０２３１８）平保中期純利按年跌２９﹒７％，派中期息０﹒８元人

民幣；上半年新業務價按年跌２４﹒４％，總投資收益跌１６﹒３％

﹡中信銀行（００９９８）中期純利跌９﹒８％至２５５億元人民幣，不良貸

款率上升

﹡恆大健康（００７０８）中期虧損擴大至２２﹒７億元人民幣，不派中期

息；恆大健康指恆馳料明年上半年試產，目標３至５年實現年產銷百萬輛

﹡金管局向市場注資３４﹒８８億港元

﹡林卓廷許智峯分別被控暴動及企圖妨礙司法公正等罪提堂；林卓廷等７人暴

動罪獲准保釋，１０月１２日再提訊

﹡鄧炳強稱警方無意改變７﹒２１事件歷史，稱自有公論

﹡傳中國海警截獲十多名偷渡客，包括涉違國安法李宇軒



《即日市況》﹡南海局勢緊張，港股跌２１０點收２５２８１，科指急升２６５點



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒６１％，美封殺升級惟晶片股復仇落鑊



《美元匯價》﹡紐元走勢仍會弱於其他非美貨幣；歐元最新報１﹒１８０９╱１３，日圓最

新報１０６﹒０４╱０６



《公司業績》﹡中石油（００８５７）中期轉盈為虧蝕２９９﹒８億元人民幣，派息

８﹒７４２分人幣

﹡嘉里物流（００６３６）中期賺１０﹒７億元，跌６２％，派中期息１１仙

﹡德視佳（０１８４６）中期純利１８１６﹒７萬元，增２﹒５倍，不派息

﹡山東墨龍石油（００５６８）盈轉虧約１億元人民幣，不派息

﹡上石化（００３３８）中期盈轉虧近１７億元人民幣，不派息

﹡北京首都機場（００６９４）中期轉蝕７億元人民幣，不派息

﹡慶鈴汽車（０１１２２）中期純利跌５６％至９４５９萬元，不派息

﹡康達環保（０６１３６）半年多賺２３％至２﹐２５億元人民幣，不派息

﹡第一太平（００１４２）半年虧轉盈賺１億美元，派息７港仙

﹡勝獅貨櫃（００７１６）中期虧損收窄至５３３萬美元，不派中期息

﹡華潤醫藥（０３３２０）中期少賺１５％，不派中期息

﹡呷哺呷哺（００５２０）中期經調整虧損１﹒９２億元人民幣，派息

０﹒０２８元

﹡永嘉（０３３２２）中期盈轉虧蝕１﹒６６億元，不派息

﹡金朝陽（００８７８）中期純利７２７６萬元，挫近九成三，不派息

﹡香港電視（０１１３７）中期扭虧為盈賺１﹒０９億元，不派中期息

﹡永旺（００９８４）中期虧損收窄至７２０３萬元，中期息５仙

﹡中信銀行（００９９８）中期純利跌９﹒８％至２５５億元人民幣，不良貸

款率上升

﹡光大（００１６５）中期少賺５９％至７﹒６５億元，派息０﹒１４元

﹡北控城市資源（０３７１８）中期純利按年升８０％至２﹒２億元，不派息

﹡恆大健康（００７０８）中期虧損擴大至２２﹒７億元人民幣，不派中期息

﹡聯想控股（０３３９６）中期純利按年跌７６％，不派中期息

﹡環球信貸集團（０１６６９）中期純利按年升７﹒２％，不派中期息

﹡佳兆業集團（０１６３８）中期純利按年跌２﹒４２％，派中期息３港仙

﹡中遠海運港口（０１１９９）中期純利按年升１０﹒５％，派中期息

２﹒０６８美仙

﹡方正控股（００４１８）中期盈轉虧蝕２７１９﹒９萬元，不派中期息

﹡海天地悅旅（０１８３２）中期純利按年下跌９０﹒３％，不派息



《公司資訊》﹡大發地產（０６１１１）主席將旗下全資公司以零代價轉讓信託公司

﹡中手游（００３０２）受惠疫情間「宅經濟」，半年經調整溢利升２８％；

明年海外業務規模更大，將迎來真正爆發

﹡元亨燃氣（００３３２）主席再質押３﹒３５億股，現有逾２１％股權質押

予銀行

﹡光宇國際（０１０４３）未能限期前派業績，將申請９月１日起停牌

﹡傳農夫山泉（０９６３３）擬以２１﹒５元上限定價

﹡林達控股（０１０４１）接獲清盤呈請，於１１月１８日在高院聆訊

﹡長實（０１１１３）澄清中標美領事館壽臣山屋地為錯誤消息

﹡俄鋁（００４８６）據報擬退出深圳鋁合營公司，轉戰上海設新辦公室

﹡建橋教育（０１５２５）與陸遙建築訂立第三期校舍建設合約

﹡恆生投資管理擬推恆生科技指數ＥＴＦ，現處於最後審批階段

﹡匯豐夥Ｐｏｌｌｉｎａｔｉｏｎ合作，創立大自然資本管理公司

﹡新昌創展（０１７８１）向高等法院提交認可申請，繼續停牌

﹡嘉里物流（００６３６）空運運費因疫情曾急升十倍，未來或出售部分香港

貨倉

﹡遠東發展（０００３５）向邱達成就擬出售物業授出選擇權

﹡南方恆生科技（０３０３３）明掛牌，起始價約７﹒５元每手２００股

﹡恆大健康（００７０８）恆馳料明年上半年試產，目標３至５年實現年產銷

百萬輛



《國企紅籌》﹡馬鋼（００３２３）向母公司附屬轉讓土地，總作價３７６２萬元人民幣

﹡中海油田（０２８８３）維持全年資本支出目標

﹡中國人壽（０２６２８）目前業務發展較年初原訂稍弱，或適度調整預算

﹡中國太平（００９６６）附屬太平再保險獲富傑入股２５％，作價３１億

﹡平保（０２３１８）上半年新業務價按年跌２４﹒４％，總投資收益跌

１６﹒３％



《神州民企》﹡禹洲集團（０１６２８）主席林龍安增持１００萬股，所持股權增至逾

５８％



《中國要聞》﹡內地７月工業企業利潤總額同比增速加快至１９﹒６％

﹡統計局表示工業企業利潤增速連三個月加快，庫存壓力減

﹡中國廣電５Ｇ入網獲批，頒發證涉及華為、中興等廠商

﹡杭州樓市熱度下降，主城區樓盤首開僅售出三至四成

﹡中國去年Ｒ＆Ｄ經費投入２﹒２萬億元，增１２﹒５％

﹡中國啟職工醫保改革，企業繳費部分全收歸國有

﹡今年高校畢業生８７４萬史上最多，三大銀行擴大招聘

﹡城鄉建設部表示首７月改造城鎮逾２萬個，寧夏進展最快

﹡掌摑醜聞發酵，中銀協批懲罰過輕擬設從業人員黑名單

﹡據報中保協摸底人身險公司直播帶貨，調研潛在風險

﹡商務部表示民進黨不斷以各種手段阻撓破壞兩岸合作；出台綠色餐飲標準，

完善餐飲節約規範；商務部部長鍾山將在京出席東亞合作經貿部長會議

﹡悅達地產５﹒１８億競得上海臨港一宅地，溢價近四成

﹡人大常委會表示開展制止餐飲浪費專項立法

﹡全國婦聯表示女企業家帶頭，發揮婦女作用制止餐飲浪費

﹡中汽協表示首７月汽車製造業利潤跌５﹒９％，降幅收窄

﹡全國交通投資加速推進，前７月完成額同比增９﹒４％

﹡道富８月投資者信心指數升１﹒５點至８６﹒１點

﹡深圳註冊科技企業可實行「同股不同權」

﹡深圳經濟特區個人破產條例明年３月１日起實施

﹡人行１０００億逆回購利率持平，淨回籠６００億；人行開展５０億元央行

票據互換（ＣＢＳ）操作

﹡小鵬汽車發行價鎖定１５美元，募資總額約１５億美元

﹡李禮輝稱數字貨幣逐步推廣，不會很快替代第三方支付

﹡中銀協表示人幣全球支付佔比回升，拓資本市場互聯互通

﹡華為在北京落地５Ｇ智慧商圈，預計９月正式發布

﹡內媒報道深圳男子微信號被封無法收生意款項，從騰訊公司墜樓亡

﹡前海深港合作區成立十周年，註冊港資企業逾１﹒１萬家

﹡海航到期債採拖字訣，渤海租賃超短融擬展期２７０日

﹡國防部表示中印雙方同意推動邊境局勢進一步緩和降溫

﹡中印衝突背景下，ＲＣＥＰ就印度暗示退出展開討論

﹡今年內地電影票房突破５０億，抗日片八佰突破１３億



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％止四連升，台積電向２納米推進續升



《其他消息》﹡林卓廷許智峯分別被控暴動及企圖妨礙司法公正等罪提堂；林卓廷等７人暴

動罪獲准保釋，１０月１２日再提訊

﹡百佳研下月福袋現金券贈基層，最快今晤政府商討細節

﹡傳中國海警截獲十多名偷渡客，包括涉違國安法李宇軒

﹡地政總署表示收回６７幅私人土地，在古洞南設農業園第一期

﹡鄧炳強稱警方無意改變７﹒２１事件歷史，稱自有公論

﹡金管局向市場注資３４﹒８８億港元

﹡本港第三季中小企營商指數回升至２９﹒８，但信心仍疲弱

﹡深股通額度全日用２２億元；滬股通額度全日流走１０﹒８億元，陸股通淨

流出１０億



《大國博弈》﹡４人涉嫌向中國轉售伊朗石油，遭美國司法部起訴

﹡上任不足三個月，ＴｉｋＴｏｋ行政總裁突辭任

﹡上海美國商會表示近半受訪者憂美封殺微信損企業收入

﹡美國擬禁向敵對國家出口晶片技術，設６０日諮詢期

﹡美眾議員批特朗普有關ＴｉｋＴｏｋ交易言論不當

﹡商務部表示對澳洲葡萄酒反傾銷調查正按照程序進行

﹡張一鳴確認ＴｉｋＴｏｋ總裁辭職，制定符合利益方案

﹡梅耶爾主張分拆業務避ＴｉｋＴｏｋ被禁，張一鳴異議

﹡傳中國向南海地區發射東風飛彈，回應美國艦機活動

﹡澳洲擬立法否決維多利亞州與中國的一帶一路合作協議

﹡外交部表示在本國領土建設無關軍事化，美國制裁無道理

﹡回應禁用微信調查，趙立堅稱美國強盜行為必遭抵制

﹡美國或再向台灣售武器，國防部表示必採取措施予以反制

﹡國防部表示軍事訓練不針對任何國家，勸美方停止挑釁



《新冠肺炎》﹡本港新增２１宗確診個案，其中４宗病源不明

﹡食衞局表示５０００醫護參與全民檢測，疫情有緩降趨勢

﹡康文署部分戶外康樂場地周末起重新開放

﹡世衛專家組被揭沒前往武漢，稱未來將作更大範圍調查

﹡南韓單日增４４１宗破紀錄，國會議事堂暫時封閉一天

﹡鍾南山稱新冠患者康復後二次感染為個別現象

﹡中山紀念公園體育館臨時氣膜實驗室已準備就緒

﹡政府周五起逐步放寬社交距離措施，為期７天

﹡旅行社東主協會期望政府１０月恢復與內地澳門通關

﹡被指試劑現假陽性，華大基因表示各地靈敏度標準有異

﹡渣打香港馬拉松２０２１賽事延期舉行

﹡宏利延長冠狀病毒病額外保障至９月底

﹡教育局向幼稚園提供優化教育津貼，撥款７５００萬元

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