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28/08/2020 13:23

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價（截至２８╱８　１２：００）　
　
　　上市公司　　　　　　　　　盈利╱（虧損）　　　升╱跌　　　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　　（％）　　　　（元）　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國平安（０２３１８）　　　６８６﹒８３＃　－２９﹒７０　　　０﹒８０＃　
　
　大行觀點：野村：上半年業績基本符合預期，料下半年盈利增長續受壓╱中金：下半年新業務
　　　　　　價值增長仍面臨挑戰╱目標價：１０１－１１９港元　
　　
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　中國人壽（０２６２８）　　　３０５﹒３５＃　－１８﹒８０　　　　不派息　
　
　大行觀點：野村：料業務將保持穩定的增長趨勢╱高盛：盈利符合預期，收購支出下半年有望
　　　　　　改善╱中金：代理人及員工增加，將支持下半年增長╱
　　　　　　目標價：２２﹒５－３０﹒０港元　
　　
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　中國石油股份（００８５７）　（２９９﹒８３）＃　　盈轉虧　　　　０﹒０８７４２＃
　　
　大行觀點：大和：中期錄史上最大虧損，合符預期╱目標價：２﹒５６－３﹒８０港元　
　　
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　信和置業（０００８３）　　　１６﹒８８　　　－７５﹒６　　　　０﹒４１　
　
　大行觀點：花旗：明年將推出５個豪宅頂目，惟料豪宅市場銷售續疲弱╱大和：正走出過渡期
　　　　　　，預期明年盈利將反彈╱目標價：１０﹒０－１５﹒２港元　
　　
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　中海外（００６８８）　　　２０５﹒２７＃　　－３﹒７０　　　　０﹒４５　
　　
　大行觀點：野村：對實現高於同業規模增長的目標持樂觀態度╱美銀美林：料下半年盈利增長
　　　　　　加速╱摩通：市場低估其盈利持續能力╱目標價：２９－３３港元　
　　
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　華潤置地（０１１０９）　　１１５﹒４２＃　　－９﹒３０　　　　０﹒１５＃　
　
　大行觀點：野村：分拆物管業務將成近期催化劑╱富瑞：中期派息有驚喜，全年派息率將升至
　　　　　　３７％╱目標價：４０﹒６７－４５﹒３０港元　
　　
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　碧桂園（０２００７）　　　１４１﹒３２＃　　－９﹒６０　　　　０﹒２０５５＃　
　
　大行觀點：野村：料今年核心淨利潤率及核心淨利潤均可按年持平╱大摩：公司下調今年收入
　　　　　　指引，長期盈利仍有可見性╱目標價：１２﹒７０－１３﹒１５港元　
　　
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　瑞聲科技（０２０１８）　　　　３﹒２０＃　－５８﹒４０　　　　０﹒１０＊　
　
　大行觀點：花旗：光學業務毛利率只有１３﹒８％，感到意外╱野村：預測光學業務將佔
　　　　　　２０２１年銷售的２１％╱大和：相信集團最壞的情況已過去╱
　　　　　　目標價：３１－７０港元　
　
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　石藥集團（０１０９３）　　　２３﹒１４＃　　　２３﹒２０　　　　０﹒０６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（另五送三紅股）
　
　大行觀點：野村：石藥在研產品管線質素不斷改善╱富瑞：可乘帶量採購之便，以合理利潤率
　　　　　　，爭奪市佔率╱大和：中期業績被一次性出售收益扭曲╱目標價：１２－２２港元
　　
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　申洲國際（０２３１３）　　　２５﹒１２＃　　　　４﹒００　　　　０﹒９０　
　
　大行觀點：野村：公司營運穩固、業務組合多元化，將受惠於行業整固╱大和：隨著市佔率提
　　　　　　升，未來數年盈利可望錄得雙位數增長╱交銀：第三季度表現超出預期╱
　　　　　　目標價：１１７－１４９港元　
　　
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　蒙牛乳業（０２３１９）　　　１２﹒１２＃　　－４１﹒７０　　　　　不派息　
　
　大行觀點：富瑞：業績勝預期，料下半年業務持續復甦╱目標價：４０﹒３－４９﹒０港元
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　＊港元計算　　
　＃人民幣計算
　
　　由８月１７日至８月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月２１日
１２：０１刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝＆ｎｅｗｓｉｄ＝１３９９５
　　
　　由８月１０日至８月１４日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月１４日
１２：３２刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｎｅ
ｗｓｉｄ＝１３９４４＆ｐａｇｅ＝１＆ｃａｔｅｇｏｒｙ＝ｆｉｎａｎｃｅｎｅｗｓ
　
　　由８月３日至８月７日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月７日
１２：１０刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝ｆｉｎａｎｃｅｎｅｗｓ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１３８８５　
（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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