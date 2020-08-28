【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價（截至２８╱８ １２：００）
上市公司 盈利╱（虧損） 升╱跌 派息
（億元） （％） （元）
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中國平安（０２３１８） ６８６﹒８３＃ －２９﹒７０ ０﹒８０＃
大行觀點：野村：上半年業績基本符合預期，料下半年盈利增長續受壓╱中金：下半年新業務
價值增長仍面臨挑戰╱目標價：１０１－１１９港元
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中國人壽（０２６２８） ３０５﹒３５＃ －１８﹒８０ 不派息
大行觀點：野村：料業務將保持穩定的增長趨勢╱高盛：盈利符合預期，收購支出下半年有望
改善╱中金：代理人及員工增加，將支持下半年增長╱
目標價：２２﹒５－３０﹒０港元
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中國石油股份（００８５７） （２９９﹒８３）＃ 盈轉虧 ０﹒０８７４２＃
大行觀點：大和：中期錄史上最大虧損，合符預期╱目標價：２﹒５６－３﹒８０港元
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信和置業（０００８３） １６﹒８８ －７５﹒６ ０﹒４１
大行觀點：花旗：明年將推出５個豪宅頂目，惟料豪宅市場銷售續疲弱╱大和：正走出過渡期
，預期明年盈利將反彈╱目標價：１０﹒０－１５﹒２港元
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中海外（００６８８） ２０５﹒２７＃ －３﹒７０ ０﹒４５
大行觀點：野村：對實現高於同業規模增長的目標持樂觀態度╱美銀美林：料下半年盈利增長
加速╱摩通：市場低估其盈利持續能力╱目標價：２９－３３港元
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華潤置地（０１１０９） １１５﹒４２＃ －９﹒３０ ０﹒１５＃
大行觀點：野村：分拆物管業務將成近期催化劑╱富瑞：中期派息有驚喜，全年派息率將升至
３７％╱目標價：４０﹒６７－４５﹒３０港元
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碧桂園（０２００７） １４１﹒３２＃ －９﹒６０ ０﹒２０５５＃
大行觀點：野村：料今年核心淨利潤率及核心淨利潤均可按年持平╱大摩：公司下調今年收入
指引，長期盈利仍有可見性╱目標價：１２﹒７０－１３﹒１５港元
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瑞聲科技（０２０１８） ３﹒２０＃ －５８﹒４０ ０﹒１０＊
大行觀點：花旗：光學業務毛利率只有１３﹒８％，感到意外╱野村：預測光學業務將佔
２０２１年銷售的２１％╱大和：相信集團最壞的情況已過去╱
目標價：３１－７０港元
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石藥集團（０１０９３） ２３﹒１４＃ ２３﹒２０ ０﹒０６
（另五送三紅股）
大行觀點：野村：石藥在研產品管線質素不斷改善╱富瑞：可乘帶量採購之便，以合理利潤率
，爭奪市佔率╱大和：中期業績被一次性出售收益扭曲╱目標價：１２－２２港元
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申洲國際（０２３１３） ２５﹒１２＃ ４﹒００ ０﹒９０
大行觀點：野村：公司營運穩固、業務組合多元化，將受惠於行業整固╱大和：隨著市佔率提
升，未來數年盈利可望錄得雙位數增長╱交銀：第三季度表現超出預期╱
目標價：１１７－１４９港元
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蒙牛乳業（０２３１９） １２﹒１２＃ －４１﹒７０ 不派息
大行觀點：富瑞：業績勝預期，料下半年業務持續復甦╱目標價：４０﹒３－４９﹒０港元
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＊港元計算
＃人民幣計算
由８月１７日至８月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月２１日
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由８月１０日至８月１４日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月１４日
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由８月３日至８月７日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱８月７日
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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）
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