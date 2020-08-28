《華爾街內望》聯儲局有新通脹立場，美股走高道指升１６０點

《經濟通通訊社２８日專訊》市場消化聯局採用平均通脹目標，並恢復充分就業的新戰略，

加上新冠肺炎測試上有新進展，美股道指及標指周四（２７日）走高，不過納指收低。

道指漲１６０點或０﹒５７％，報２８４９２點，不過仍較今年歷史高位低逾３﹒６％。標

指五連漲續破頂升５點或０﹒１７％，報３４８４點。納指跌３９點或０﹒３４％，報１１６２

５點。

經濟復甦是聯儲局主席鮑威爾在堪薩斯城聯邦儲備銀行主辦的虛擬杰克遜霍爾研討會上講話

的重點，他在講話中概述儲局通過提高通脹，使經濟恢復充分就業支持經濟的激進新策略。

另外據美國勞工部數據，上周初次申請失業金人數仍徘徊在百萬以上，故目前看來要恢復充

分就業還需要很長時間。

美國國會眾議院議長佩洛西最新發表聲明重申，民主黨和共和黨在下一輪經濟刺激方案的問

題上仍然存在很大分歧。

板塊方面，金融類股漲幅最大，通訊服務類股表現落後。個股方面，沃爾瑪、微軟宣布聯合

競購ＴｉｋＴｏｋ的美國資產後，分別漲４﹒５％和２﹒５％。

波音收升１﹒３％，歐盟航空安全局宣布計劃對其７３７ ＭＡＸ客機進行飛行測試。雅培

大漲７﹒８％，公司獲得美國政府批准銷售新冠肺炎測試產品。

指標十年期國債收益率在鮑威爾宣布新政策框架後升５﹒５個基點至０﹒７４２３％，創６

月中以來最高，三十年期國債收益率升９個基點至１﹒４９６％。（ａｌ）

