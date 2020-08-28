《窩輪匯智－劉嘉輝》輪證變為深入價內，如何部署？

《窩輪匯智》本周要數科技股「王者」，一定要提小米（０１８１０），公司第二季度純利

近４５億元人民幣，按年升１﹒３倍，非通用會計準則經調整淨利潤按年跌７％至３３﹒７億元

人民幣，好過市場預期。大行看好未來表現上調目標價，小米一周股價急升近兩成半。

隨股價急升，市場上不少的認購證亦已由價外變為價內，投資者可能會問應該如何調整持倉

策略？

首先，若投資者打算繼續看好正股表現，又擔心高位有回調風險的話，可考慮沽出本來為輕

微價外，現已變得深入價內的認購證以套取利潤，並用部分資金轉以行使價較高，現尚為輕微價

外的認購證繼續坐倉。這個策略的特點是，先行將大部分利潤套回口袋，並以少量的資金繼續持

好倉，若正股真的延續升勢，新的認購證再度有機會由價外變為價內，繼續以時間換取價內值。

相反，若股價見頂回落，最大的損失僅為以低價買入的新認購證本金，先前認購證的大部分利潤

仍「袋袋平安」。

而在產品選擇的年期上，若看好正股中期發展則宜留意中線產品，不要買賣一些短年期的產

品，因為萬一正股真的中期向目標進發但買入的是短線產品，有機會正股未開車，短線產品已到

期，投資的本金或因短身證而比較少，但看錯方向時其價格變零的機會比較大，當然亦要補充一

句，如果看對方向致此類短身證由價外變為價內，因為時間值少，回報可以不俗。正因價格變動

可以很大，投資者不宜投放大量金錢於此類短身證。

另一影響認股證價格重要因素為波幅。簡單來說，波幅直接影響到認股證於到期時的行使機

會。投資者或會見到認股證條款有引伸波幅數據，那是反映市場參與者對相關資產價格未來的波

動預期，引伸波幅上升反映市場預期正股會轉趨波動，下跌則代表波動性有機會收窄。引伸波幅

是窩輪組成的一個重要部分，假設其他因素不變，引伸波幅上升利好窩輪價格，引伸波幅向下則

有機會負面影響價格。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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