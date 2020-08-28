【全球放水】鮑威爾暗示美長期低息，分析師料澳元最值博

《經濟通通訊社２８日專訊》美聯儲局主席鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行年會發

表講話指，將會採取「平均通脹目標，容許通脹在一段時間內高於２％」，意味聯儲仍將長期維

持現時的超低息政策。資深外匯評論員鄭廣復認為，美元有機會進一步下跌，且看好澳元後市表

現。



＊美匯指數恐跌穿９０＊



鄭廣復解釋，鮑威爾容許通脹高於２％，即意味美國短期內不會加息，而美元持續走弱，加

上債市表現並不特別吸引，資金有機會流入風險資產，亦可解釋美股為何在「疫市」下仍能持續

走高，相信短期美元匯價仍續軟。

美元經歷過２０１７年高位後，之後便反覆下挫，鄭廣復認為在可見的未來，美元指數仍有

機會進一步跌穿９０關口，可能低見８８﹒２５的位置，並指看不到美元會有走強的原因。



＊英鎊歐元或走強，澳元看高一線＊



美元走弱，資金會否流入英鎊歐元呢？鄭廣復認為，考慮英國雖然脫歐，但堅持英歐雙邊新

合作關係；換言之，脫歐風險已漸明朗化，英鎊歐元相信可看好，但升幅有限。

假如有興趣投資外匯，鄭廣復推介澳元，首先澳洲屬於資源出口國，對於澳元有一定需求，

特別是中國。目前澳元已有轉強趨勢，相信待疫情過後，資源需求再次增強，間接扯高澳元價格

。他預期，澳元中線可上試甚至突破８０美仙，兌港元６﹒２元以上。



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