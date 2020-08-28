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即市新聞

28/08/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》小米有米

　　《缸邊隨筆》小米（０１８１０）業績亮麗，股價立升，有望挑戰２２﹒２元的歷史高位，
一旦上越，技術上會成為個大圓底，上可望３０元或以上。
　
　　業績一好，投行紛紛提高小米目標價，中金認為小米有機會成為全球第三大智能手機商，即
排於蘋果和三星之後，中金升小米目標價至３０元，２０２１年市盈率約４１倍。
　
＊小米ＩｏＴ平台發展良好＊
　
　　以前市場看小米為硬件商，但今次業績表明，小米的ＩｏＴ平台發展良好，將會為小米帶來
好的增長，這便使小米搖身一變成為軟╱硬件商，對盈利前景便要有所提升了。詳情可見小米的
業績報告：
　
　　「２０２０年上半年，小米集團總收入達到人民幣１０３２億元，同比增長７﹒９％，經調
整淨利潤達到人民幣５７億元。其中２０２０年第二季度，小米集團收入達到人民幣５３５億元
，同比增長３﹒１％。經調整淨利潤達到人民幣３４億元。儘管面臨疫情的影響及全球經濟形勢
的不斷變化，我們業務規模仍不斷擴大，我們的商業模式也在磨練中不斷得到驗證。
　
　　根據Ｃａｎｎａｌｙｓ統計，２０２０年第二季度我們的全球智能手機出貨量繼續穩居全球
前四；２０２０年６月，全球ＭＩＵＩ月活躍用戶達到３４３﹒５百萬，同比增長２３﹒３％。
　
　　２０２０年第二季度，我們ＩｏＴ平台規模不斷擴大，保持全球領先優勢。截至２０２０年
６月３０日，我們的ＩｏＴ平台已連接的ＩｏＴ設備（不包括智能手機及筆記本電腦）數量達到
２７１﹒０百萬台，同比增長３８﹒３％。人工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶於２０２０
年６月達到７８﹒４百萬人，同比增長５７﹒１％。
　
　　得益於互聯網業務在地區和業務類型上的多元化發展，２０２０年第二季度，我們的互聯網
業務表現出色，收入同比增長２９﹒０％，達到人民幣５９億元。
　
　　我們在境外市場逆勢增長，全球各主要市場表現優異。根據Ｃａｎａｌｙｓ的數據，
２０２０年第二季度，我們在歐洲市場的智能手機出貨量同比增６４﹒９％，市佔率首次排名前
三。其中，在西班牙市場，我們連續兩個季度出貨量取得市佔率第一；在法國市場，我們在第二
季度的市佔率首次達到前二。」
　
　　由於特朗普恐嚇要將中資自美國退市，結果是不少重磅中資科技巨頭便回歸中╱港股市。對
於美國投資者言，他們追尋的追隨的，是有盈利、有前景增長能力的股票，這就離不開要投資於
中資科技股。因為一個１４億人的市場，是科技股的盈利最佳保證。
　
　　對中港股市言，就是外資，尤其是美資，會捨美圖中，一直至美國政府頒布禁令，禁止美資
買中╱港股。但這會可能嗎？如美國政府敢標榜是經濟自由主義者，這就不應做了，但就算美國
政府真禁了，但怕圖利的資金仍會用種種方法運資來中港。正是：賠本生意無人做，殺頭生意有
人幹。
　
　　今時不少科技股，小米、阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０），日後上市的螞蟻
金服及其他一眾科技股都會因外資的追捧而急升。但這個急升，總會有個休止時刻，急升會帶來
井噴（Ｂｌｏｗ－ｏｆｆ），但之後會大冧（Ｍｅｌｔ　Ｕｐ），投資者怎應對？
　
　　摩根士丹利的股票投資主管Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｗｉｌｓｏｎ，就提出些意見供參考。
　
　　Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｗｉｌｓｏｎ指出，今時美股指數主要是由蘋果（ＡＡＰＬ﹒ＵＳ）一股
所驅動（他日，恆指可能是由數隻大牛龜科技股驅動，一如數年前，恆指是由匯豐
（００００５）與騰訊（００７００）驅動一樣）。
　
　　當蘋果提出１拆４後，蘋果股市值在數日內急增了２５００億，一個橙開４，可以變出個沙
田柚時，一定有些嘢是錯了。不少湧入去蘋果交易的小投資者主要是去買認購權ｃａｌｌ，使到
蘋果的ｐｕｔ－ｃａｌｌ　ｓｋｅｗ至１５年來的最高負值。簡言之，是買ｃａｌｌ（好友）人
太多，如一旦蘋果股價回下，就會將好友一鍋端。
　
　　在港股裏，這些科技大牛龜股，一定會有不少衍生工具上市，在早期，正股股價會升、升、
升、升、升，一方面會引散戶買正股，但由於這些正股動輒以百元、二百元、三百元，以至五百
元、一千元計。一些小戶為不想犯本，就會轉買牛證、股權好倉，但當市場有過分地傾向造好時
，大戶就會反手沽貨，殺牛；到市氣氛轉淡，大戶又會反手急買，殺熊。
　
　　這種兩面殺小戶法，向來都有，投資者要極度小心資金投放，以免招來無端損失。
　
　　一句：長升必有跌，長跌必有升。至於何謂「長」，真是各師各法，一個簡單之法是看認購
證－認沽證比，另個是你個耳目不靈的阿爺╱阿嫲，也叫你買乜買物時怕「長」是真長了。但也
補一句，筆者不是小看老人家，只是借此指出平時不看股的人也談股，就要醒覺。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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