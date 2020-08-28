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即市新聞

28/08/2020 08:30

鷹君（０００４１）半年盈轉虧逾６５億元，連特別息共１﹒８３元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》鷹君集團（０００４１）公布截至今年６月底止半年未經審核
綜合業績，綜合總收益２７﹒２４億元，按年跌４２％，半年盈轉虧損６５﹒１３億元，而去年
同期賺２１﹒５９億元。每股虧損０﹒９５元，中期息每股０﹒３３元，並連特別中期息每股１
﹒５元，共派１﹒８３元。
　　物業發展方面，集團將在下半年推售大埔白石角「朗濤」的貨尾單位。鑑於一手市場交投至
今保持穩定，預期年內餘下時間「朗濤」之銷情將維持平穩。由於預售單位的發展利潤將於今年
第四季度入賬，這將對集團全年核心收益起支持作用。關於出售大連綜合用途發展項目投資的餘
下利潤入賬方面，集團於７月尚未收到原定應收到的銷售所得餘款，預期有關利潤將不會計入本
年度業績。目前尚未確定於何時收到銷售所得的最終餘款，集團已展開法律程序追討欠款。
　　集團預計全球酒店市場或需頗長時間才能復甦。目前中國的酒店在強勁的本地休閒需求帶動
下正率先回升，７月的入住率仍達到７０％。在此過渡時期，我們繼續推行嚴謹的成本控制措施
，而各國政府　推出的刺激經濟措施的程度及範圍，亦將影響在相關國家的酒店的盈利。鑑於集
團對全球酒店及旅遊業的不利展望，預計位於香港的酒店同樣會受到影響，這將繼續對ＬＨＩ在
今年下半年的表現構成壓力。
　　由於集團財政充裕，並已為接下來的策略性投資規劃及財務承擔撥出足夠現金資源，董事會
認為適宜宣派今年中期股息。（ｎｓ）

　　　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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