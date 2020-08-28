《凱文隨筆－凱文》解放軍舞劍，就等你了！

《凱文隨筆－凱文》據國外媒體周四（２７日）報導，中國在周三（２６日）發射了幾枚導

彈，由於中國沒有發表官方公布，故關於發射地點及目標的報導都有差。然而，根據一名國內網

絡評論員透過其私人渠道當天在發射後不久的第一手報導，射的是兩枚「航母殺手」東風

２１Ｄ，分別從青海與浙江發射，擊中南海一艘廢棄的軍艦靶標，期間美軍偵察機一直近距離偵

查；及後他補充還射了鷹擊１８超音速反艦導彈。



這次導彈射擊演習，無疑是與正在舉行、歷時四天、特朗普所屬的美國共和黨全國代表大會

（ＲＮＣ）加開特別場；雖然此舉也不至與美國全撕破臉，但美國執政當局這幾個月的種種言行

都是無視中國在世界舞台上的尊嚴，那就只好亮劍奉陪了。警告也好，展示實力也罷，中國的信

息是毫不含糊，如果美國不斷越中方的底線，即便是美國十一個航母群齊集東海、南海，也只會

一一報廢，美國軍事工業也隨之破產，屆時世界各國要買軍火，都要找中國了。換言之，不必再

憂慮擦槍走火了，因為槍已拿出來，也試開了。接下來就看美國，是否仍帶著小混混來中國海域

挑釁了。



話說特朗普本周初接受霍氏新聞主播希爾頓訪問時，被問到如果中國「侵略」（主播原話）

台灣或控制台灣的重要工業（如半導體產業）時，美國會採取甚麼行動？特朗普不願回答，只委

婉地說這不是談論該類重大問題的場合，他附了一句，中國知道他會如何回應，故弄玄虛。可惜

大家都熟知特朗普一向是「無話不可對人言」的性格，他給出這個答案，很易解讀，就是「美國

不會出兵」。他早陣子在霍氏著名主播華萊士的一個訪問中也同樣迴避了另一個問題，就是「如

果選舉輸了，你會不會接受？」他的答案是：「等著瞧」，其實就是「不會接受」，這是他的表

達方式。



論道行，特朗普、蓬佩奧等人是追不上「上過山，下過鄉」的知青、由村書記一路走來的習

近平。特朗普團隊，抗疫失敗（更準確的說法是方寸盡失，無從入手），早已在全世界人面前丟

盡顏面，為了選舉連任，竟然鼓動中國人民對付他們擁護（註一）的共產黨，繼而是無故關閉領

事館等「奇言怪行」盡現，有人形容這是對中國強硬的表態，倒不如借用地道天津話「褲襠裡揣

黃瓜逛窯子」（編按：裝腔作勢）來得精準。



習近平在貿易戰之初曾表示，中國不想打，但也不怕打；中國現在內循環、外循環同步啟動

。中國是每天都在向前走（美國卻是黨爭、種族衝突，到處搞顏色革命），蘇州也開展了數字人

民幣；國際的大氣候不佳，我們還有自己的小氣候來支撐。鎖國排外對任何國家都有害無益，美

國卻要玩這套來自絕門路，還逼中國一齊脫勾，卻不知中國受到的損害是相對輕微；據美聯社本

周初的報導，美國孩童今年９月開學缺了５００萬部筆記薄電腦，原因是特朗普制裁中國的零部

件供應商；更諷刺的是競選總統的商品還是要到中國來落單；據來自義烏商品城的情報顯示，特

朗普的商品訂單仍然領先拜登（意味他會勝出，因為支持者都願意掏錢買一頂帽子，或一些置放

在家裡作點綴的紀念品），義烏指標這次會否失效，那就有待觀察了。



註一：哈佛大學７月公布的一年一度民眾對政府滿意度民調，中國上升至９５﹒９％。報告鏈結

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