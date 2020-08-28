《專家之言－張穎群》港股九月料先見２６０００，企穩後望再試高

《專家之言》美國Ｍａｒｋｉｔ公布８月份製造業採購經理指數ＰＭＩ為５３﹒６，好過預

期５１﹒９及７月份５０﹒９，更創出近年半的高位。同月服務業ＰＭＩ為５４﹒８，同勝預期

及７月份５０。反映出美國經濟似企穩向好。但全國商業經濟協會ＮＡＢＥ表示，經調查所得，

大部分經濟師皆認為，目前美國經濟仍然在衰退的環境中，更有四分一人表示會出現雙底衰退的

機會，同時也估計當地ＧＤＰ要到２０２２年始回復增長。如果要阻止經濟惡化，要再推出超過

萬億美元的紓困解緩的措施。

美股標普及納指連續多日破頂創新高。蘋果更升至市值超過兩萬億美元。汽車製造商Ｔｅｓ

ｌａ股價更高見２１４５﹒７９美元，兩股皆見升勢凌厲。主要是兩股齊宣布將股份拆細。蘋果

今日的收入比５年前僅增加２２％，盈利亦只上升是５％，但股價由上月初到現在已急升超過３

成。而Ｔｅｓｌａ在近兩年的業績內顯示，銷售也僅上升近１成，但股價已升超過４成。投資者

憧憬其他企業會將股份拆細，而追入相關龍頭的股份。

美國道瓊斯工業平均指數為配合市場上的新經濟股份發展，將在８月３１日收市後，剔除傳

統企業埃克森石油、輝瑞藥廠及雷神科技。另外再加入軟件開發商Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ、生物

企業安進及綜合工業股Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ，為自２０１３年以來最大規模的調整。主要為平衡

蘋果拆細後的影響。是次調整亦是補充科技股的不足。也希望指數可以更多元化，避免過份集中

，亦可以反映新經濟的改變。



＊創板註?改新制，幫助企業利集資＊



近日美匯指數持續偏弱，令到人民幣匯率連日造好，逼近６﹒８８關口，更創出近７個月新

高。由於早前國際貨幣基金組織在最新的全球經濟預測中表示，預期中國ＧＤＰ會有１％的增長

，相信為全球經濟體中，是唯一有增長的國家。而預測全球經濟會出現負增長４﹒９％。加上外

資大舉投資內地資本市場。亦同樣利好人民幣持續升值。以１０年期國債息率比較，目前國內仍

有約３厘的水平，但美國債僅０﹒６厘。造就外資持有國內債券超過２﹒３４萬億元人民幣，更

連續２０個月增持。內地深圳證券交易所內之創業板更新註?已經開始，首批１８家企業同步上

市，總共集資超過２００億元人民幣。齊全面造好，最大升幅超過２９倍，更有１０隻新股升幅

過倍。改革後的新規例中，重點在放�升跌限制，由１０％上調至２０％。在上市首五日不設升

跌限制等。在創業板和科創板改革後，亦反映金融市場也逐步加大開放。模式亦頗接近上海證券

交易所內的科創板。由深圳交易所直接審批創業板ＩＰＯ申請，不經中證監批核。在上市初期，

負責可能出現的短線炒賣、特別交易，或急升急挫的現象等。嚴密監控、嚴守底線及嚴打違規行

為等。大幅改善創業板制度，以助企業更容易在市場集資等行動。



＊業績優越價續升，新股上市未停步＊



美團點評（０３６９０）公布第二季收入按年上升９％至２４７﹒２億元人民幣，經綢整後

盈利按年計大幅上升８成至２７﹒２億元人民幣，遠高於預期賺４千萬元人民幣，並扭轉首季的

虧損。經營現金亦由上季負５０億元轉為次季的正５６億元人民幣。主要為季內重點業務餐飲外

賣強勁復甦。北水連續２０個交易日淨流入買，再創５２周新高２７２元。周內繼續由ＡＴＭＸ

板塊創新高而帶領大市可在高位橫行。小米集團（０１８１０）、美團點評、京東（０９６１８

）及阿里巴巴（０９９８８）齊再創５２周的歷史高位，皆因都能交出更勝預期的業績。估計下

半年將會維持同一步伐，繼續破頂。相信踏入９月，恆指先見２６０００，企穩後會再試更高。

有投資銀行表示，未來的醫療板塊，亦可跟隨造好，或再創新高。因為疫情之下，疫苗已是重點

發展。加上５Ｇ科技，也可以改良很多醫療問題。因此看好行業前景。

另外，另素有水中茅台稱號的（９６３３）農夫山泉，正式展開招股行動，大概已錄得１７

４７億元申請，以孖展認購更見熾熱，估計已超額３００倍。集團計劃出售Ｈ股約３﹒８８億股

，招股價上限２１﹒５０元，預期集資８４億元。周五（２８日）截止申請，準備在９月８日上

市。相信要認購過百手始可穩獲１手。主要為公司在內地擁有行業龍頭的地位，市場所佔分額亦

較大。加上內地下半年重點推動消費零售，因此前景亦可看高一線。《華盛証券 張穎群》

