《港元匯率》大型ＩＰＯ來港，金管局再沽逾１１億港元

《經濟通通訊社２８日專訊》大型新股農夫山泉（０９６３３）來港ＩＰＯ集資，港元需求

強勁。港匯在紐約市尾段再度觸及７﹒７５強方兌換保證，金管局向銀行體系注資１１﹒６２億

港元；連同在香港交易時間該局沽出的３４﹒８８億港元，下周一（３１日）銀行體系結餘將增

至１９３０﹒６７億港元。

美元兌港元新報７﹒７５０１。（ｋｓ）

