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28/08/2020 07:57

《港元匯率》大型ＩＰＯ來港，金管局再沽逾１１億港元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》大型新股農夫山泉（０９６３３）來港ＩＰＯ集資，港元需求
強勁。港匯在紐約市尾段再度觸及７﹒７５強方兌換保證，金管局向銀行體系注資１１﹒６２億
港元；連同在香港交易時間該局沽出的３４﹒８８億港元，下周一（３１日）銀行體系結餘將增
至１９３０﹒６７億港元。
　　美元兌港元新報７﹒７５０１。（ｋｓ）

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