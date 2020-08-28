港股高開４９點報２５３３０點，國指跌３點，科指跌１８點

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，惟亞洲股市走勢靠穩，日經升２

０點，首爾指數漲１６點，港股於期結日高開４９點，友邦（０１２９９）高開逾１％為恆指貢

獻３１點，蒙牛（０２３１９）漲逾２﹒８２％為開市表現最佳藍籌；科指股方面，網龍（００

７７７）上半年純利按年跌逾兩成，拖累股價低開一成一，為最差表現科指股。恆生指數開報２

５３３０點，升４９點或升０﹒２０％，主板成交３０﹒２９億元。國企指數報１０１９８點，

跌３點或跌０﹒０４％。恆生科技指數報７５２１點，跌１８點或跌０﹒２５％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒６％，報３３﹒５元；香港交易所（００３８

８）升０﹒９％，報３８２﹒８元；騰訊控股（００７００）跌０﹒７２％，報５５４元；中移

動（００９４１）跌０﹒６３％，報５５﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒１

７％；友邦保險（０１２９９）升１﹒２９％，報７８﹒５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３６﹒５０元 升２﹒８２％

友邦保險（０１２９９） ７８﹒５０元 升１﹒２９％

華潤置地（０１１０９） ３６﹒７５元 升０﹒９６％

香港交易所（００３８８）３８２﹒８０元 升０﹒９０％

恆安國際（０１０４４） ６２﹒４５元 升０﹒８９％

新世界發展（０００１７） ４０﹒４０元 升０﹒８７％

中國平安（０２３１８） ８４﹒１０元 升０﹒８４％

銀河娛樂（０００２７） ６０﹒５０元 升０﹒８３％

恆基地產（０００１２） ３０﹒８０元 升０﹒８２％

中電控股（００００２） ７５﹒８５元 升０﹒８０％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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網龍 （００７７７） ２２﹒１０元 跌１１﹒２４％

心動公司（０２４００） ３５﹒２０元 跌８﹒４５％

京東集團（０９６１８） ３０９﹒００元 跌２﹒４０％

阿里巴巴（０９９８８） ２７７﹒００元 跌１﹒２８％

眾安在線（０６０６０） ５３﹒１０元 跌１﹒２１％

聯想集團（００９９２） ４﹒９４元 跌１﹒２０％

舜宇光學（０２３８２） １１８﹒００元 跌０﹒８４％

瑞聲科技（０２０１８） ４９﹒４０元 跌０﹒８０％

美團點評（０３６９０） ２６９﹒００元 跌０﹒７４％

騰訊控股（００７００） ５５４﹒００元 跌０﹒７２％

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