《盤後部署》恒指波幅區間逐步上移，有望挑戰２５８００點

《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾公布政策新框架，容許通脹超標一段時

間，加上最新失業數字回落，隔晚美股個別發展。港股今日為期指結算日，高開４９點，報

２５３３０點，甫開曾倒跌２２點；之後隨Ａ股掉頭回升，金融及地產股回勇，兩隻濠睹藍籌獲

大行唱好行業復甦，恆指午後升幅一度擴大至４６８點高見２５７４９點，２５０天線

（２５７７６點）行人止步。惟早有消息透露內銀盈利受壓，今日收市後公布中期業績的建行

（００９３９）微跌０﹒５３％逆市跑輸，部分內銀及內需股倒跌，怛指收報２５４６９，升

１８８點或０﹒７５％，主板成交１４４６﹒４７億元，少３﹒９５％。國指收報１０２０５點

，升３點或０﹒０３％。

住建部及人行要求多間內房在９月底前提交降負債方案，無阻Ａ股兩市午後繼續造好，上證

綜指收報３４０３點，升５３點或１﹒６％；深證成指報１３８５１點，升３１６點或

２﹒３４％，總成交９４７８﹒４６億人幣，多１３﹒１３％。



＊美料續維持低利率水平，中國加緊入口美國農牧產品＊



聯儲局主席鮑威爾在傑克森霍爾貨幣政策年會上發表講話，宣布聯邦公開市場委員會已通過

更新《長期目標和貨幣政策聲明》。容許通脹在較長一段時間保持在平均２％的水平，但沒有提

供界定平均通脹率２％的公式，這意味着局方允許通脹超標，預期今後長期維持低利率。

最新的政策聲明指出，提高利率的決定，將以「距離充分就業有多少不足」作為評估政策的

依據，而以往是評估「充分就業水平偏離了多少」。鮑威爾稱，最新的變化反映聯儲局官員近年

所汲取的教訓，就是即使失業率降至歷史低位，通脹率並未如預期般上升。聯儲局目前認為，維

持強勁的就業市場並不會導致通脹爆發。

美國貿易代表辦公室首席農業談判代表陶德表示，中國在中美首階段貿易協議中，同意作出

促進農業貿易５７項結構性改革，現時已完成其中的５０項。中國開放了牛肉和禽類市場，而且

乳製品貿易變化巨大，美國出口增長２３％。現時有美國３５００間工廠獲准向中國出口農產品

，此前只有１５００間。

美國農業部數據顯示，中國上周淨買入３３１５噸美國牛肉，創下１９９９年以來的最大單

周購買量紀錄；更購買了１﹒１２萬噸美國豬肉，採購規模亦為一個月來最大。另外，中國購買

了７４﹒７萬噸美國粟米，準備在９月１日開始的２０２０至２０２１季度裝船。

中國加緊購買粟米，或利好相關副產品的股份，如大成糖業（０３８８９）及南順香港

（００４１１）；但肉類入口量增加，未知會否對豬肉股如萬洲國際（００２８８）及中糧肉食

（０１６１０）的價格競爭做成壓力。



＊科指ＥＴＦ或令權輕股有資金流出＊



隨普大部分科指成份股公布中期業績，從小米（０１８１０）及其餘三隻「ＡＴＭ」股份業

後股價表現，可見投資者的取態開始由一窩蜂炒上改為基本面主導。不過，今日掛牌的南方恆生

科技（０３０３３）投資策略是按成份股榷重分配資產，現時未知其他正排隊掛牌的科指ＥＴＦ

策略是否相同，若是，考慮有部份投資者會將資金由個股調入ＥＴＦ，則會出現權重者愈高，權

輕者無力追落後的情況，投資者宜盡早審視盤中組合。

大市方面，恆指已維持區間波動一段時間，而區間有逐步上移的跡象，現時恆指未達超買區

，成交亦有支持，雖然今日始終未能升破２５０天牛熊分界線，但在市場遂步挑戰區間頂位的情

況下，恆指仍有望穿２５８００點，即現時的區間頂位，低位於２４６００點。若希望挑戰下一

個高位２６７８２點，相信要待９月７日恆指換馬前後的大市氣氛而定。（ｎｓ）

