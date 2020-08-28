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28/08/2020 09:52

【新冠肺炎】雅培推出廉價版快速試劑，傳今年產量已被華府全購

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯邦食品及藥物管理局（ＦＤＡ）批准藥廠雅培推出廉價
快速新冠肺炎試劑，可於１５分鐘得知結果，每次檢測成本僅５美元，預期兩周內交付產品，
１０月產量將達５０００萬劑。而據彭博引述知情人士透露，美國政府將支付７﹒５億美元購買
１﹒５億盒檢測試劑。（ａｌ）

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