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28/08/2020 16:59

《台股攻略－馮偉明》台股繼續走低，力守１２７００點

　　《台股攻略》昨晚（２７日）美股主要指數個別發展，加上科技股走勢疲弱，令台股今日
（２８日）開低走低。加權指數收１２７２８點，跌６８點，成交金額為新台幣２０４５億元。
　　主要權值股方面，台積電今日被日資證券行調低評級，由「優於大盤」降至「持有」，目標
價則調整至新台幣４００元，令股價下跌約２％，收新台幣４３５元，跌新台幣９元。大立光及
鴻海同樣下跌，分別收新台幣３４２０元及７７﹒５０元，下跌近１％。聯發科於盤中證實向美
方申請繼續向華為供貨，刺激股價升新台幣１６元，收新台幣５７４元，升幅接近３％。聯發科
造好亦令大市跌勢有所收歛。大市焦點今日落在造紙及生物科技板塊。榮成盈喜，帶動走勢持續
向好，收新台幣１６﹒４０元，升新台幣１﹒２５元，升幅超過８％。榮成及寶隆升近９％，而
華紙、正隆及永豐餘亦有５％的升幅。隨著抗原快篩獲ＴＦＤＡ核准，刺激生物科技股走勢向上
。台康生及雃博升至漲停，佐登─ＫＹ及岱宇升超過６％，其他相關股份如台耀、中化及和康生
亦升２％。至於獲得ＴＦＤＡ核准的寶齡富錦，則因沽壓沉重，倒頭下跌，收新台幣
１３４﹒５０元。
　　台股近期上升力度略嫌不足，上方１２８００點區域阻力不輕，投資者宜審慎部署。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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