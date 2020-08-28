【水中茅台】農夫山泉料超購逾３百倍，傳上限定價市值逾２千億元

《經濟通通訊社記者余嘉欣２８日報道》有「水中茅台」之稱的農夫山泉（０９６３３）公

開發售部分今日中午已截止認購。市場反應熱烈，消息指，國際配售提早一日於昨日（２７日）

截飛。多間券商的孖展認購額爆滿，達１８１７億元，相當於公開招股部份（５﹒８４億元）超

額認購約３１０倍。有傳農夫山泉擬以２１﹒５元上限定價。



＊孖展超購逾３００倍，市盈率逾４０倍＊



據《香港經濟日報》報道，農夫山泉孖展認購火熱，綜合多間券商共借出孖展達１８１７億

元，即超額認購約３１０倍。據路透旗下《ＩＦＲ》報道指，農夫山泉計劃以上限每股２１﹒５

元定價，國際配售部分已獲大倍數超額認購。市場估計，農夫山泉最終累計有逾２０００億元孖

展額。而今年目前的「凍資王」為今年６月上市的康基醫療（０９９９７），當時凍資３０９５

億元，未知農夫山泉最終能否突破。

農夫山泉於本周二（２５日）首日招股，當日多間券商孖展額已借爆，孖展額達１４４３億

元，已錄得超購近２５０倍，並已觸發回撥機制，公開發售部分佔比增至２７％。其後各大券商

再度將孖展額加碼。

若按上限定價２１﹒５元計算，股份市值達２４０５﹒４７億元，２０１９年的市盈率為

４４至４８倍。



＊傳上限２１﹒５元定價，９月８日上市＊



農夫山泉今次招股於全球發售逾３﹒８８億股Ｈ股，其中約２７１７﹒６４萬股在港公開發

售，國際發售３﹒６１億股，另有１５％超額配股權，招股價介乎１９﹒５元至２１﹒５元，一

手２００股，入場費４３４３﹒３４元，最高集資約８３﹒５億元。該股預期９月８日上市。

農夫山泉招股引入基石投資者，包括富達基金、Ｃｏａｔｕｅ基金、新加坡ＧＩＣ

Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ、國調基金及誠通中信農業基金，以及歐力士亞洲資本，合共

認購最多３﹒２億美元股份，認購最多１﹒１５億股。聯席保薦人為摩根士丹利及中金。

農夫山泉為中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，去年全年收益入為２４０﹒２１億元人民幣

，毛利１３３﹒１１億元人民幣，毛利率５５﹒４％。根據弗若斯特沙利文報告，２０１２年至

２０１９年間，集團連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的地位。

