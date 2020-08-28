【高追中伏】首隻科指ＥＴＦ大幅高開後回落，專家提醒勿急於追入

《經濟通通訊社記者余嘉欣２８日報道》首隻恆生科技指數ＥＴＦ 南方東英恆生科技指數

ＥＴＦ（南方恆生科技）（０３０３３）今日登場，開報２０元，大幅高於上市起始價格約為７

﹒５元，惟在開市兩分鐘內股價旋即下滑至約７﹒８元。南方恆生科技半日收報７﹒８元，較每

基金單位資產淨值有約２％溢價。專家提醒，ＥＴＦ有別於一般熱炒ＩＰＯ，買賣價格應參考Ｅ

ＴＦ的實時資產淨值變化，不應在開市後即追入。



＊南方恆生科技首掛開報２０元，兩分鐘內穿８元＊



近日科技股持續火熱，南方恆生科技今日首掛，今早於競價時段一度高見３０元甚至更高，

最終開報２０元，並已是半日高位，較起始價約７﹒５元高出１﹒６７倍；成交約５９萬股，涉

資約１１８２萬元。在９：３０分開市後１０秒內曾低見１５元，之後已反彈至１７至

１９元水平。惟在開市一分鐘後，主動賣盤陸續湧現，在約９：３２分已失守８元。半日低見７

﹒５６５元，之後曾在約１１：１２分反彈至約９﹒２元水平。

最終，南方恆生科技半日收報７﹒８元；成交約２﹒５０億股，涉資２０﹒２４億元，為半

日成交第五大個股。而恆生科技指數報７６３７，升９６點或升１﹒２８％。



＊南方東英李雪恆﹕投資者應待股價回落至合理水平才買賣＊



南方東英資產管理首席ＥＴＦ策略師李雪恆對《經濟通通訊社》表示，今早南方恆生科技大

幅高開，偏離其預計的合理價格範疇介乎７元多至８元多的水平，主要由於該ＥＴＦ在競價時間

已開放予自由市場流通買賣，成交價格並不由基金公司的莊家（ｍａｒｋｅｔ ｍａｋｅｒ）決

定，因此一般投資者不應根據該時段的價格進行交易。

他提醒，投資者應待莊家發揮協調價格作用，增加貨源令股價回落至合理水平始作買賣。現

時根據南方東英官網的實時數據，南方恆生科技的即日估計每基金單位資產淨值為７﹒６３６４

元，而即日市場價格相較有約２％溢價。他解釋，這是由於該ＥＴＦ過度火熱，需求高，而且莊

家亦需要時間去調節供求，故存在溢價亦合理。



＊林嘉麒﹕科指ＥＴＦ應選擇成交較大者＊



宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒今早在《經濟通通訊社》ＮｅｗｓＴＶ節目－－開市Ｇ

ｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ上表示，相關科指ＥＴＦ首日上市或存在溢價，若股價明顯高於起始價

（當日競價時段一度飆至３０元以上），則不宜進場。而相關ＥＴＦ莊家會提供合理買賣價維持

價格浮動，建議待屆時股價回落至合理價格，亦即貼近指數走勢才買入。

短期市場將迎來其他科指ＥＴＦ，應如何選擇？他認為，由於不同基金公司的管理費不會相

差太遠，大多在１％以下，若要選擇可考慮買入成交較活躍的ＥＴＦ，因為流通量大，ＥＴＦ跟

蹤指數的準確度亦會增加；相反則有機會不時出現溢價及折讓，跟不足指數走勢。



＊第二隻科指ＥＴＦ將在下周五登場＊



南方恆生科技ＥＴＦ由南方東英資產管理發行，上市起始價格約為７﹒５元，每手交易為

２００股，管理費為０﹒９９％。自成立以來，該基金已獲得２４００萬美元的初始投資。據李

雪恆透露，３０３３現時估計費用比率約１﹒３８％，另招股說明書雖列明追蹤誤差限制為２％

，但實際只有約１﹒２８％。

另外，恆生投資管理亦即將於下周五（４日）推出「恆生科技指數ＥＴＦ（０３０３２）」

，３０３２的入場費料為１４００元，每手基金單位２００個，相當於每基金單位價格約７元。

全年經常開支比率約０﹒８７％、估計偏離度約０﹒９４％。

