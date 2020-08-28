  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/08/2020 12:50

【高追中伏】黃偉康：科指ＥＴＦ風險高不宜買，轉吼小米更佳

　　《經濟通通訊社鄧經書２８日報道》南方東英恆生科技指數ＥＴＦ（０３０３３）今日在港
交所掛牌，競價時段更曾高見２０元，之後升幅收窄，最低見７﹒５６５元，逼近ＥＴＦ起如價
約７﹒５元，半日收報７﹒８元。
　　安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，現階段買入該ＥＴＦ有風險，不建議
買入。他稱，該ＥＴＦ上市後機構投資者或借機沽售大型科網股如阿里（０９９８８）及美團（
０３６９０）等，因為ＥＴＦ的授權參與者（大多為大型銀行、經紀商╱證券商及專業投資公司
）在一級市場的申購過程中，會將ＥＴＦ追蹤的標的證券及╱或現金，交付給ＥＴＦ發行商來換
取相應數量的ＥＴＦ單位，然後便可將ＥＴＦ單位售予投資者。所以，他預料，當此ＥＴＦ發行
後，且見科網股已錄得一定升幅，機構投資者自然有散貨誘因，借機會套現部分科技指數權重股
股份。此外，他認為中美關係仍緊張，加上不少科網股見泡沫化，購買相關ＥＴＦ風險自然大增

　　他建議，若看好科網相關股份買個股更佳，當中他看好小米（０１８１０），因為以估值計
該股仍較其他科網巨頭便宜，加上華為正遭美國打壓，可憧憬小米奪取部分華為手機市場份額。
他建議２０元水平買入，穿二十天線（１７﹒０４元）止蝕，短期目標先看３０元。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS28/08/2020
【FOCUS】鮑叔開「高通脹」綠燈　未來加倍奉還?
開市Good Morning28/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：小米未持貨者無須急追
生財有道28/08/2020
【新iBond】重推遇著通縮　仲抽唔抽？一文睇清歷年派息
財經熱話28/08/2020
「研產銷」全面發力　恒馳VS特斯拉進入倒計時
財經熱話27/08/2020
數碼港推出「敢創抗疫」平台　與社群初創攜手抗疫
中國故事27/08/2020
《神州經脈》工業企業利潤增速兩年高　南海局勢升溫A場成交急縮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金