【高追中伏】黃偉康：科指ＥＴＦ風險高不宜買，轉吼小米更佳

《經濟通通訊社鄧經書２８日報道》南方東英恆生科技指數ＥＴＦ（０３０３３）今日在港

交所掛牌，競價時段更曾高見２０元，之後升幅收窄，最低見７﹒５６５元，逼近ＥＴＦ起如價

約７﹒５元，半日收報７﹒８元。

安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，現階段買入該ＥＴＦ有風險，不建議

買入。他稱，該ＥＴＦ上市後機構投資者或借機沽售大型科網股如阿里（０９９８８）及美團（

０３６９０）等，因為ＥＴＦ的授權參與者（大多為大型銀行、經紀商╱證券商及專業投資公司

）在一級市場的申購過程中，會將ＥＴＦ追蹤的標的證券及╱或現金，交付給ＥＴＦ發行商來換

取相應數量的ＥＴＦ單位，然後便可將ＥＴＦ單位售予投資者。所以，他預料，當此ＥＴＦ發行

後，且見科網股已錄得一定升幅，機構投資者自然有散貨誘因，借機會套現部分科技指數權重股

股份。此外，他認為中美關係仍緊張，加上不少科網股見泡沫化，購買相關ＥＴＦ風險自然大增

。

他建議，若看好科網相關股份買個股更佳，當中他看好小米（０１８１０），因為以估值計

該股仍較其他科網巨頭便宜，加上華為正遭美國打壓，可憧憬小米奪取部分華為手機市場份額。

他建議２０元水平買入，穿二十天線（１７﹒０４元）止蝕，短期目標先看３０元。

