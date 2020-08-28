【全球放水】歐洲央行：隨時準備調整所有工具達至通脹目標

《經濟通通訊社２８日專訊》歐洲央行首席經濟學家暨執委連恩周四（２７日）在堪薩斯城

聯邦儲備銀行組織的經濟政策研討會上表示，央行不能接受通脹向目標回升的進程上進一步拖延

，並隨時準備在必要時調整所有工具，並強調持續時間更長，甚至更低的通脹，可能變得根深蒂

固，並導致通脹預期降低，將使中期內實現通脹目標變得更困難。（ａｌ）

