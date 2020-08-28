【全球放水】歐洲央行：隨時準備調整所有工具達至通脹目標

《經濟通通訊社２８日專訊》歐洲央行首席經濟學家暨執委連恩周四（２７日）在堪薩斯城
聯邦儲備銀行組織的經濟政策研討會上表示，央行不能接受通脹向目標回升的進程上進一步拖延
，並隨時準備在必要時調整所有工具，並強調持續時間更長，甚至更低的通脹，可能變得根深蒂
固，並導致通脹預期降低，將使中期內實現通脹目標變得更困難。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話28/08/2020
【水中茅台】農夫山泉料超購逾3百倍 傳上限定價市值逾2千億元
|財經熱話28/08/2020
出發前預先準備三件事 子女留學父母放心
|財經熱話28/08/2020
【高追中伏】首隻科指ETF大幅高開後回落 專家提醒勿急於追入
|FOCUS28/08/2020
【FOCUS】鮑叔開「高通脹」綠燈 未來加倍奉還?
|開市Good Morning28/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：小米未持貨者無須急追
|生財有道28/08/2020
【新iBond】重推遇著通縮 仲抽唔抽？一文睇清歷年派息
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰