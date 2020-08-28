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28/08/2020 14:19

【油市博奕】伊拉克月內進一步減少石油出口，兌現減產承諾

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據路透社引述航運數據及行業消息指，伊拉克本月至今原油出
口下降，表明正進一步兌現減產承諾。
　　據路孚特數據顯示，伊拉克南部截至周二（２５日）的平均每日出口量降至２６３萬桶，較
上月官方出口數字每日２６７萬桶跌４萬桶。另外據油輪數據及行業消息透露，伊拉克北部本月
石油出口略降至約每日４０萬桶。（ａｌ）

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