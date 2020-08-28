【油市博奕】伊拉克月內進一步減少石油出口，兌現減產承諾

《經濟通通訊社２８日專訊》據路透社引述航運數據及行業消息指，伊拉克本月至今原油出

口下降，表明正進一步兌現減產承諾。

據路孚特數據顯示，伊拉克南部截至周二（２５日）的平均每日出口量降至２６３萬桶，較

上月官方出口數字每日２６７萬桶跌４萬桶。另外據油輪數據及行業消息透露，伊拉克北部本月

石油出口略降至約每日４０萬桶。（ａｌ）

